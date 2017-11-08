طرح جامع گردشگری استان البرز مسکوت مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر میرچی در کارگروه گردشگری استان البرز که صبح چهارشنبه برگزار شد، با بیان اینکه تاریخ ارائه نهایی بخش اول طرح جامع گردشگری استان البرز پاییز ۹۳ بوده است، اظهار کرد: طرح جامع گردشگری سندی جدی و ویژه برای فعالیت های اتی استان البرز است.

وی با بیان اینکه اعتبار انجام این طرح ۴ میلیارد ریال براورد و در فاز اول از این مبلغ حدود یک میلیارد ریال تخصیص داده شد، افزود: فاز نخست مبنی بر رویکردهای مطالعاتی انجام گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری استان البرز بیان کرد: برای ادامه این طرح در مجموع حدود ۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد؛ متاسفانه به دلیل عدم تخصیص اعتبار پس از انجام مرحله اول طرح همچنان مسکوت باقی مانده است.

میرچی با اعلام اینکه این طرح مدت زمان سه سال در حال مسکوت باقی مانده است، خاطرنشان کرد: بازنگری در راستای ارائه امار جدید و وضعیت موجود استان در خصوص تهیه و تدوین این طرح جامع احساس می شود.

وی با اشاره به اینکه طرح توسعه و احیای جاده ابریشم از جمله اقداماتی است که بنا داریم در طرح جامع گردشگری استان لحاظ کنیم، گفت: در راستای اهداف کلان برنامه های توسعه ای کشور باید استراتژی های ریز و برنامه های عملیاتی گردشگری استان را نیز مد نظر قرار دهیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری البرز بیان کرد: در طرح جامع توسعه گردشگری استان البرز چشم انداز اتی استان در زمینه گردشگری پیش بینی می شود، پویا بودن مقاصد گردشگری نکته حائز اهمیتی است که در این طرح مورد توجه قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه مطالعات پایه شناخت وضع موجود همچنین تجزیه و تحلیل وصع موجود بخش گردشگری استان بایستی اجرایی شود، گفت: تدوین برنامه استراتژیک گردشگری استان نیز در طرح جامع لحاظ شده است.

میرچی تهیه بسته های سرمایه گذاری پروژه های پیشتاز شامل موقعیت، مساحت، کاربری ها، اشتغال زایی، ارزیابی مالی و اقتصادی جهت معرفی فرصت های ویژه سرمایه گذاری با پتانسیل گردشگری استان را در راستای تهیه طرح جامع گردشگری ضروری دانست.

وی گفت: عدم دستیابی به اطلاعات نوپا بودن استان و عدم وجود برخی از امار و اطلاعات پایه استان به ویژه در بخش های اقتصادی و کالبدی در انجام عملیات فاز یک مبنی بر مطالعات پایه شناخت وضع موجود استان صورت گرفته است.