مسأله کره راه حل نظامی ندارد/ تهدید یکدیگر خوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه اقدام آمریکا و کره شمالی در تهدید یکدیگر خوب نیست گفت: معتقدیم که که هیچ راه حل جایگزینی به جای «حل مسالمت آمیز» بحران کره شمالی وجود ندارد.

لاوروف که در ویتنام سخن می گفت در ادامه افزود: نیاز است تا مذاکرات مجددا آغاز شوند. ما موضع خود را که پیش از این بارها اعلام کرده ایم تکرار می کنیم. ما معتقدیم که حل بحران کره راه حل نظامی نداشته و هیچ راه حل جایگزینی برای حل مسالمت آمیز موضوع وجود ندارد.

این در حالی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در آخرین تهدیدات خود علیه کره شمالی گفته که گرچه تمایلی ندارد اما در صورت لزوم از اعمال گزینه نظامی علیه کره شمالی خودداری نخواهد کرد.

ترامپ در ادامه مدعی شد: آمریکا خواهان صلح از راه زور و قدرت است! کره شمالی خویشتن داری آمریکا را به حساب ضعف ما گذاشته است حال آنکه چنین سوء تعبیری یک اشتباه محاسباتی کشنده است و دولت من با همه دولت‌های گذشته آمریکا متفاوت است.

وی در ادامه ادعاهای خود خطاب به پیونگ یانگ گفت: ما را دست‌کم نگیرید و آزمایشمان نکنید. تسلیحاتی که دنبالش هستید، امنیت بیشتری برایتان نمی‌آورد. بلکه شما را در معرض خطر بزرگی قرار می‌دهد. هر قدمی که در این راه تاریک برمی‌دارید، مخاطراتی را که با آن روبرو می‌شوید افزایش خواهد داد.