کاهش ۷۰ درصدی بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، «حفیظ احمد میاخیل» مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرت افغانستان اعلام کرد که در سال ۲۰۱۶ یک میلیون و ۱۴۷ هزار افغانستانی به این کشور بازگشتند. اما این رقم از شروع سال ۲۰۱۷ تا کنون به حدود ۴۶۸ هزار نفر می‌رسد.

وی افزود: شمار مهاجران افغانستانی که از ایران و پاکستان در سال جاری به این کشور بازگشته اند نزدیک به ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته میلادی کاهش یافته است.

بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان یکی از دلایل کاهش شتاب روند بازگشت مهاجران به این کشور اعلام شده است. میاخیل اعلام کرد که دلایل مختلفی عامل کاهش برگشت مهاجران به افغانستان است.



به گفته وی یکی از این دلایل، کاهش کمک‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به مهاجران است که در گذشته به هر مهاجری که به افغانستان باز می گشت برای کمک به شروع زندگی جدید در افغانستان ۴۰۰ دلار می‌داد ولی اکنون این مقدار به ۲۰۰ دلار کاهش یافته است.



مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرت افغانستان گفت که بیشتر این کاهش، به بازگشت مهاجران از پاکستان مرتبط است. وی دلیل کاهش بازگشت مهاجران از پاکستان را تغییر در سیاست‌ سختگیرانه‌ این کشور در قبال مهاجران افغانستانی و ثبت مهاجران غیرقانونی در پاکستان عنوان کرد.

بدتر شدن وضعیت امنیتی و نبود امکانات زندگی برای مهاجرانی که به افغانستان بازمی گردند از دلایل کاهش روند بازگشت مهاجران به این کشور خوانده می‌شود.

بر اساس آمار وزارت مهاجران افغانستان، در حال حاضر حدود ۲ میلیون مهاجر و پناهنده افغان در ایران و بیشتر از ۲ میلیون مهاجر افغان هم در پاکستان زندگی می‌کنند.