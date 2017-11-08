  1. استانها
  2. همدان
۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۹:۳۴

مدیر نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی همدان:

زائران از موادغذایی بسته‌بندی و تحت نظر وزارت بهداشت استفاده کنند

زائران از موادغذایی بسته‌بندی و تحت نظر وزارت بهداشت استفاده کنند

همدان - مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: زائران اربعین حسینی از مواد غذایی بسته‌بندی، صنعتی و تحت نظارت وزارت بهداشت استفاده کنند.

محمد کاظم‌زاده در گفتگو با مهر با اشاره به اهمیت بهداشت و رعایت سلامت مواد غذایی مصرفی در روزهای پیاده‌روی اربعین سالار و سرور شهیدان حضرت امام حسین (ع) گفت: رعایت استفاده صحیح و درست از مواد غذایی در طی مسیر، رعایت بهداشت فردی، اطلاع دقیق از سلامت آب مصرفی و توجه به افراد توزیع کننده مواد غذایی از نکات مهم و جدی این سفر است.

وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از مداخله افراد متفرقه در تهیه و توزیع غذا توصیه کرد: مواد غذایی پخته شده بیشتر از دو ساعت در دمای محیط قرار نگیرد و از مصرف مواد غذایی داغ و نوشیدنی در لیوان‌های یکبار مصرف پلیمری پرهیز و در پخت غذا از آب شهری استفاده شود.

کاظم‌زاده افزود: در صورت استفاده از سالاد، ماست و شیر باید این مواد غذایی به صورت بسته‌بندی بوده و برچسب سلامت سازمان غذا و دارو بر روی آن درج شده باشد.

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان عنوان کرد: استفاده از سبزیجات به صورت بسته‌بندی بهداشتی و با اطمینان ازشستشوی بهداشتی آن انجام شود.

وی تاکید کرد: زائران در طول مسیر به منظور پیشگیری از هرگونه بیماری احتمالی از رو بوسی و دست دادن پرهیز کنند.

کد مطلب 4138225

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها