محمد کاظم‌زاده در گفتگو با مهر با اشاره به اهمیت بهداشت و رعایت سلامت مواد غذایی مصرفی در روزهای پیاده‌روی اربعین سالار و سرور شهیدان حضرت امام حسین (ع) گفت: رعایت استفاده صحیح و درست از مواد غذایی در طی مسیر، رعایت بهداشت فردی، اطلاع دقیق از سلامت آب مصرفی و توجه به افراد توزیع کننده مواد غذایی از نکات مهم و جدی این سفر است.

وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از مداخله افراد متفرقه در تهیه و توزیع غذا توصیه کرد: مواد غذایی پخته شده بیشتر از دو ساعت در دمای محیط قرار نگیرد و از مصرف مواد غذایی داغ و نوشیدنی در لیوان‌های یکبار مصرف پلیمری پرهیز و در پخت غذا از آب شهری استفاده شود.

کاظم‌زاده افزود: در صورت استفاده از سالاد، ماست و شیر باید این مواد غذایی به صورت بسته‌بندی بوده و برچسب سلامت سازمان غذا و دارو بر روی آن درج شده باشد.

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان عنوان کرد: استفاده از سبزیجات به صورت بسته‌بندی بهداشتی و با اطمینان ازشستشوی بهداشتی آن انجام شود.

وی تاکید کرد: زائران در طول مسیر به منظور پیشگیری از هرگونه بیماری احتمالی از رو بوسی و دست دادن پرهیز کنند.