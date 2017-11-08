تکمیل آزادراه دوآب-شهمیرزاد منطقه سمنان اولویت مسئولان باشد

احمد همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه باید از ظرفیت های سمنان در راستای توسعه اقتصادی با نگاه ویژه به آمایش سرزمینی بهره گیریم، تاکید کرد: استان سمنان ۹۸هزار کیلومتر مربع مساحت دارد که از بسیاری کشورهای اروپایی بزرگتر محسوب می شود که در این جغرافیا فرصت های بسیاری گنجانده شده که در مقوله آمایش سرزمینی قرار است از توسعه خطی به شعاعی بدل شود لذا تاکید همواره بر طرح هایی است که نفع همگانی را در بر دارد.

وی افزود: در این حوزه تاکید ما بر روی تکمیل آزادراه دوآب شهمیرزاد است که قطعا مایه تحول در منطقه خواهد شد اما باید در نظر داشت که بخش عمده کارهایی از این دست که به توسعه منجر می شوند، باید توسط مسئولان و اعضای شورای توسعه هر شهرستان پیگیری شود.

گردشگری اهمیت فراوانی برای سمنان دارد

عضو خانه ملت، همچنین ابراز داشت: ما باید بخش هایی که برای مثال دارای هوا، آب، طبیعت و فرصت های سرمایه گذاری در مقوله گردشگری است می بایست در همین راستا معرفی و سرمایه گذاری شود و بخشی که فاقد این موضوعات است، می تواند در بخش دیگری مانند معدن پیشرو باشد اگر فرودگاهی در سمنان احداث شده، ده ها هکتار از زمین های بلااستفاده به آن اختصاص یافته و یا پایگاه پدافند هوایی موجود در سمنان در دل اراضی بلا استفاده همه نشان می دهد که می توان با آمایش سرزمینی از همه ظرفیت ها، فرصت ساخت.

همتی در ادامه تصریح کرد: امروز نیروگاه خورشیدی، خط اتصال ریلی شمال، جنوب، جاده کریدور و ... خوشبختانه در زمره ظرفیت های خوب استان سمنان به شمار می رود که باید طبق آمایش هر بخش به صورت تخصصی بنا به داشته هایش، محورهای توسعه خود را تبیین کند به عقیده بنده باید اولویت ها را بر روی نقاط مشترک هر شهرستان و بخش گذاشت نخستین این نقاط، گردشگری است.

وی گفت: فرودگاه سمنان، آزادراه حرم تا حرم، قطار برقی، کریدور شمال-جنوب و ... در حقیقت وجوه مشترک توسعه منطقه سمنان در مقوله آمایش سرزمینی است که می بایست از آن به نحو احسن بهره گرفت.

طرح های مشترک می تواند منطقه سمنان را متحول کند

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح های مشترک می تواند منطقه را متحول و باعث این تفکر شود که چرا چنین طرحی در یک شهرستان انجام شده و در دیگری خیر، محلی از اعراب پیدا نمی کند لذا باید تمرکز را باید در طرح ها مشترک گذاشت و همه باید به دنبال آن باشیم.

همتی با بیان اینکه ظرفیت های توسعه تنها مواردی نیستند که با چشم دیده می شوند، بلکه همدلی بین مسئولان نیز در زمره همین داشته ها است، بیان کرد: همراهی و همدلی بین مردم و مسئولان یکی از ظرفیت های سمنان برای توسعه محسوب می شود که اتفاقات خوبی را نیز در این حوزه رقم زده است.

وی افزود: پتانسیل های انسانی بسیار بالایی در منطقه سمنان وجود دارد که می بایست از آنها در زمینه های مختلف استفاده کرد لیکن نیروی انسانی ما بسیار غنی و قوی است که می تواند تغییرات اساسی را در حوزه توسعه به همراه بیاورد.