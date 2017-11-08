۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۹:۴۵

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان:

مسئولین باید انتقاد پذیر باشند و نقدهای صحیح را قبول کنند

زاهدان - نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: مسئولان دولتی باید انتقاد پذیر باشند و نقدهای صحیح را قبول کنند زیرا پذیرش مسئولیت یک ظرفیت فردی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه استاندار جدید سیستان و بلوچستان که در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: قطعا این چنین جلساتی که تحت عنوان تودیع و معارفه برگزار می شود نباید موجبات دلخوشی یا دلگیری شوند.

وی افزود: مسئولان دولتی باید انتقاد پذیر باشند و نقدهای صحیح را قبول کنند زیرا پذیرش مسئولیت یک ظرفیت فردی است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان ضمن تقدیر از زحمات علی اوسط هاشمی استاندار اسبق و تبریک به دانیال محبی نیا استاندار جدید استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: توقع ما از دولت مردان استفاده از نیروهای شایسته است.

وی تصریح کرد: قطعا آقای مهندس هااشمی در ۴ سال گذشته تجربیات خوبی را در استان سیستان و بلوچستان کسب کرده اند که امیدواریم این تجربیات را به آقای محبی نیا منتقل کنند.

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان نیز در این مراسم اظهار داشت: استان سیستان و بلوچستان دارای ظرفیت های فراوانی است که برای شکوفایی آن ها نیاز به توجه ویژه دولت مردان است.

وی افزود: باید از ظرفیت ها و پتانسیل های این استان، از جمله منطقه آزاد سیستان، منطقه آزاد تجاری چابهار، کشاورزی و همچنین مرز که فرصت ویژه ای است به درستس استفاده شود.

وی خاطر نشان کرد: قطعا در همه امور باید منفعت عمومی مردم در نظر گرفته شود و از مدیران توانمند در پست های مدیریتی استفاده شود.

امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان تصریح کرد: مسیر مردم استان سیستان و بلوچستان وحدت، برادری، همدلی و اخوت است و قطعا این انسجام باید حفظ شود.

وی گفت: علی اوسط هاشمی یکی از استانداران موفق کشور بود زیرا همواره در کنار مردم بود و نگاه مثبتی به استان داشت و مردم را برای ایفای نقش به صحنه آورد.

