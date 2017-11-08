  1. استانها
  2. فارس
۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۹:۵۰

محموله ۳۶۶ کیلوگرمی مواد مخدر در داراب کشف شد

محموله ۳۶۶ کیلوگرمی مواد مخدر در داراب کشف شد

شیراز- محمولۀ ۳۶۶ کیلوگرمی مادۀ مخدر تریاک با تلاش نیروهای اطلاعات و عملیات سپاه فجر در داراب کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه فجر  با بیان اینکه محموله ۳۶۶ کیلوگرمی مواد مخدر در شهرستان داراب کشف و ضبط شد، گفت: نیروهای اطلاعات و عملیات سپاه فجر با رصد تحرکات قاچاقچیان مواد مخدر این محموله را در محور مواصلاتی بندرعباس - داراب کشف و ضبط کردند.

سرهنگ قادر شفیعی افزود: این محموله مواد مخدر که شامل ۳۶۶ کیلوگرم تریاک بوده است در یک دستگاه تریلر جاسازی شده بود.

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه فجر  با بیان اینکه محموله کشف شده برای طِی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده است، خاطرنشان کرد: تمام راه های مواصلاتی استان فارس در راستای مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر تحت رصد شبانه روزی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارند.

کد مطلب 4138254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها