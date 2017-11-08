محموله ۳۶۶ کیلوگرمی مواد مخدر در داراب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه فجر با بیان اینکه محموله ۳۶۶ کیلوگرمی مواد مخدر در شهرستان داراب کشف و ضبط شد، گفت: نیروهای اطلاعات و عملیات سپاه فجر با رصد تحرکات قاچاقچیان مواد مخدر این محموله را در محور مواصلاتی بندرعباس - داراب کشف و ضبط کردند.

سرهنگ قادر شفیعی افزود: این محموله مواد مخدر که شامل ۳۶۶ کیلوگرم تریاک بوده است در یک دستگاه تریلر جاسازی شده بود.

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه فجر با بیان اینکه محموله کشف شده برای طِی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده است، خاطرنشان کرد: تمام راه های مواصلاتی استان فارس در راستای مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر تحت رصد شبانه روزی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارند.