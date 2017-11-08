گزارش سازمان ملل در مود تسلیحات شیمیایی سوریه ناامید کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر سافرانکوف» معاون نماینده روسیه در سازمان ملل در انتقاد از گزارش حمله شیمیایی سوریه گفت: شواهد زیادی وجود دارد که ثابت می کند حمله شیمیایی چهارم آوریل سال جاری میلادی از سوی شبه نظامیان انجام گرفته اما در این گزارش دولت سوریه عامل آن معرفی شده است.

وی افزود: این گزارش کاملا ناامید کننده است. استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را محکوم می کنیم. روسیه درباره گزارش کمیته تحقیقات مشترک سازمان ملل درباره استفاده از سلاح شیمیایی در خان شیخون سوریه شک و تردید دارد.

معاون نماینده روسیه در سازمان ملل گفت: ما باید منبع همه سلاح های شیمیایی که در سوریه از آن استفاده شده است را بشناسیم. سوالات زیادی در این زمینه وجود دارد که تیم تحقیقات درباره آن پاسخی ارائه نکرد.

وی گفت: نتایجی که کمیته تحقیقات درباره استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه اعلام کرده است، بر اساس داده ها و اطلاعاتی است که معارضان نزدیک به تروریست ها آن را ارائه کردند.