ارتباط موثر شهرداری ها با سازمان همیاری باعث کاهش هزینه ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی صبح چهارشنبه در جلسه شورای سازمان همیاری استان با تسلیت اربعین حسینی (ع) گفت: سازمان همیاری شهردای ها همانطور که در اساسنامه سازمان نیز وجود دارد یک سازمانی است که از تجمیع توانمندی های شهرداری ها برای ایجاد درآمد تلاش می کند.

استاندار قزوین ادامه داد: رسالت دیگر این سازمان پشتیبانی از شهرداری های استان است که عضو شورای سازمان همیاری نیز هستند.

زاهدی بیان کرد: در طول سال هایی که سازمان همیاری در استان ها شکل گرفته اند همواره با فراز و نشیب ها و مشکلات زیادی مواجه بوده اند و برخی از این سازمانها عملکرد خوبی داشتند و موفق بودند ولی برخی نا موفق بودند و بخش عمده ای نیز به اهداف خود دست نیافتند.

استاندار قزوین عملکرد این سازمان را در استان موفق ارزیابی کرد و افزود: سازمان همیاری شهرداری های استان با توجه به نوپا بودن عملکرد خوب و مناسبی داشته است ولی با توجه به ظرفیت استان و شهرداری ها با برنامه ریزی های بهترمی تواند موفق تر از این هم عمل کند.

زاهدی بیان کرد: اقدامات شهرداری ها اگر به تنهایی باشد با هزینه های بالایی مواجه خواهند شد ولی در مشارکت با سازمان همیاری هزینه های کمتری را تقبل خواهند کرد.

استاندار قزوین در خصوص نحوه همکاری و ارتباط شهرداری ها با سازمان همیاری نیز بیان کرد : در خصوص بهره مندی از تجهیزاتی که توسط سازمان همیاری تهیه می شود و واگذاری پروژه های عمرانی شهرداری ها می توانند ارتباط مناسبی با این سازمان در استان داشته باشند.