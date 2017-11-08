صادرات محصولات خراسان شمالی ۹۹.۴ درصد افزایش یافت

محمد صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه خراسان شمالی به ۲۵ کشور دنیا محصولات عمدهای را صادر میکند، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون صادرات محصولات خراسان شمالی به کشورهای مختلف به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است.
صمدی بابیان اینکه صادرات محصولات استان از رشد خوبی برخوردار بوده است، افزود: طی سال گذشته محصولات خراسان شمالی با وزن ٧٢٨ هزار تن باارزش ٩۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار به ٢٢ کشور دنیا صادر شد که نسبت به سال ۹۴، ۴۹.۵ درصد کاهش داشته است.
وی تصریح کرد: طی فعالیتهای گسترده بینالمللی اتاق بازرگانی خراسان شمالی، کالاهایی همچون محصولات پتروشیمی، فولادی، پلاستیکی، کشاورزی، ساختمانی، قطعات آهنی، فرش، مواد غذایی و غیره به ۲۵ کشور دنیا صادر میشود.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی بیان کرد: طی سالهای گذشته صادرات محصولات استان را به ۲۲ کشور داشتهایم که با رایزنیهای لازم سه کشور دیگر نیز امسال افزوده شد.
صمدی بابیان اینکه ۱۰ سال از عمر تشکیل اتاق بازرگانی خراسان شمالی میگذرد، گفت: با توجه به فعالیت و پیگیری لازم این اتاق درزمینهٔ برگزاری دورههای آموزشی در ردیف اول و در سطح عملکرد شورای گفتگو دومین استان کشور است.
تشکیل اتاق مشترک بین ایران و ترکمنستان
رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی همچنین با اشاره به تشکیل اتاق مشترک بازرگانی بین ایران و ترکمنستان گفت: این اتاق مشترک با ریاست اتاق بازرگانی خراسان شمالی و باهدف توسعه اقتصادی تشکیلشده است.
صمدی با اشاره به اهداف و برنامههای اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان اظهار کرد: ارائه خدمات مشاوره توسط کارشناسان و مشاوران اتاق، شناسایی فرصتهای کسبوکار و سرمایهگذاری، برگزاری کارگاههای آموزشی، شناسایی مناطق گردشگری و غیره ازجمله برنامههای مشترک این دو کشور همسایه است.
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