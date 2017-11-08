به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، استیون هاوکینگ معتقد است انسان ها تا سال ۲۶۰۰ میلادی زمین را به یک گلوله بزرگ آتش تبدیل می کنند.

او که از طریق ویدئو کنفرانس در همایش «تنسنتWE» در پکن سخنرانی می کرد، گفت: افزایش جمعیت و مصرف بالای انرژی سبب می شود زمین غیرقابل سکونت شود. به همین دلیل تا ۲۶۰۰ میلادی زمین به یک گلوله آتش بزرگ تبدیل خواهد شد.

او در ادامه افزود: انسان برای اجتناب از این امر باید به دنبال سیاره ای قابل سکونت باشد.

این درحالی است که هاوکینگ در پروژه Breakthrough Starshot نیز شرکت دارد. هدف این پروژه ساخت فضاپیمایی است که با سرعت بیشتر از نور حرکت می کند و قابلیت کشف سیاره های قابل سکونت به خصوص در اطراف ستاره «آلفا سنتوری» را دارد.

در همین راستا این فیزیکدان گفت: چنین سیستمی در کمتر از یک ساعت به مریخ می رسد و در حدود ۲۰ سال نیز از کنار آلفا سنتوری می گذرد.