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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین:

سازمان همیاری ها به عنوان بازوی اجرایی شهرداریها خوب عمل کرده است

سازمان همیاری ها به عنوان بازوی اجرایی شهرداریها خوب عمل کرده است

قزوین- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: سازمان همیاری ها به عنوان بازوی اجرایی شهرداری ها عملکرد خوبی در استان داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد روز چهارشنبه در جلسه شورای سازمان همیاری استان اظهار کرد: با توجه به اینکه زمان زیادی از تاسیس این سازمان در استان نمی گذرد ولی ما شاهد عملکرد مثبت آن هستیم.

معاون عمرانی استاندارقزوین ادامه داد:هر شهرداری که توانسته است ارتباط خوبی با سازمان همیاری داشته باشد بهره بیشتری را کسب کرده است و سازمان نیز به عنوان حلقه واسط قادر بوده است اعتماد سازی مناسبی را برقرار سازد.

فرخزاد بیان کرد: در زمینه جذب سرمایه گذاری در اجرای پروژه های اجرایی و عمرانی شهرداری ها، سازمان همیاری می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند.

کد مطلب 4138289

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