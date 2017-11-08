سازمان همیاری ها به عنوان بازوی اجرایی شهرداریها خوب عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد روز چهارشنبه در جلسه شورای سازمان همیاری استان اظهار کرد: با توجه به اینکه زمان زیادی از تاسیس این سازمان در استان نمی گذرد ولی ما شاهد عملکرد مثبت آن هستیم.

معاون عمرانی استاندارقزوین ادامه داد:هر شهرداری که توانسته است ارتباط خوبی با سازمان همیاری داشته باشد بهره بیشتری را کسب کرده است و سازمان نیز به عنوان حلقه واسط قادر بوده است اعتماد سازی مناسبی را برقرار سازد.

فرخزاد بیان کرد: در زمینه جذب سرمایه گذاری در اجرای پروژه های اجرایی و عمرانی شهرداری ها، سازمان همیاری می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند.