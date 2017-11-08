جلوگیری از ۵۵ مورد تجاوز به حریم راه های خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، اسد الله جلال زاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به تأکیدات مکرر و پیگیریهای مستمرو به منظوراجرای دقیق تبصره یک ماده ۱۷ قانون ایمنی راهها و راه آهن مبنی بر حفظ ایمنی حریم راه که خط قرمز راهداری و مطالبه اصلی مردم نیزمی باشد اقدامات لازم و عاجل صورت پذیرفته است.
وی بیان کرد:با نظارت های انجام شده ۵۵ مورد تجاوز به حریم راه شناسائی، و با ابلاغ اخطار، و پیگیری لازم از ادامه انجام عملیات ۳۵ مورد تجاوز به حریم راه جلوگیری و جهت انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شداند.
وی ادامه داد: همچنین ۲۰ مورد تجاوز به راه با دستور مقام قضائی قلع و قمع شد.
جلال زاده در پایان افزود: شهروندان محترم میتوانند با ارسال گزارش از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۶۱۴۱ ویا سامانه تلفنی ۱۴۱ ما را در جهت جلوگیری از تخلف تجاوز به حریم راههای استان یاری کنند.
نظر شما