جلوگیری از ۵۵ مورد تجاوز به حریم راه های خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، اسد الله جلال زاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به تأکیدات مکرر و پیگیری‌های مستمرو به منظوراجرای دقیق تبصره یک ماده ۱۷ قانون ایمنی راهها و راه آهن مبنی بر حفظ ایمنی حریم راه که خط قرمز راهداری و مطالبه اصلی مردم نیزمی باشد اقدامات لازم و عاجل صورت پذیرفته است.

وی بیان کرد:با نظارت های انجام شده ۵۵ مورد تجاوز به حریم راه شناسائی، و با ابلاغ اخطار، و پیگیری لازم از ادامه انجام عملیات ۳۵ مورد تجاوز به حریم راه جلوگیری و جهت انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شداند.

وی ادامه داد: همچنین ۲۰ مورد تجاوز به راه با دستور مقام قضائی قلع و قمع شد.

جلال زاده در پایان افزود: شهروندان محترم میتوانند با ارسال گزارش از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۶۱۴۱ ویا سامانه تلفنی ۱۴۱ ما را در جهت جلوگیری از تخلف تجاوز به حریم راههای استان یاری کنند.