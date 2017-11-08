شهر الوند میزبان اردوی تیم ملی ژیمناستیک

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی ژیمناستیک از فردا در حالی در شهر الوند آغاز می شود که حمید قاقزانی و نیما بیگدلو بعنوان ورزشکار و رضا خیرخواه بعنوان سرمربی تیم ملی از قزویندر این اردو شرکت می کنند.

اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری از فردا آغاز و تا ۳۰ آبان در ورزشگاه امام علی شهر الوند ادامه دارد.

تیم ملی ژیمناستیک خود را برای شرکت در رقابت های جام ستارگان جهان در ژاپن آماده می کند.

برتری تیم والیبال شهرداری قزوین در بازی هفته دوم

در ادامه رقابت های دسته اول والیبال باشگاه های کشور، تیم والیبال شهرداری قزوین در بازی هفته دوم برابر راه یاب ملل مریوان به برتری رسید.

در این بازی ست های دوم، چهارم و پنجم را شاگردان حسن ثقفی در تیم شهرداری قزوین از آن خود کردند و پیروز میدان شدند.

این بازی در سالن شهید بابایی قزوین برگزار شد.

تساوی تیم فوتبال کاسپین در بازی خانگی

در ادامه رقابت های فوتبال دسته دو کشور، تیم فوتبال کاسپین قزوین بازی هفته دهم را با کسب یک امتیاز خانگی به پایان رساند.

در بازی این هفته تیم کاسپین با گل سعید دقیقی از حریف کاشانی خود پیش بود اما در پس از ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم، بازی با نتیجه ۱-۱ مساوی به پایان رسید.

تیم فوتبال کاسپین با این تساوی ۱۰ امتیازی شد و در مکان هشتم گروه باقی ماند.

تیم بازی در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد.

هفته سوم مسابقات فوتبال جوانان استان برگزار شد

در بازی های این هفته در دیدار تیم های همشهری پرسپولیس نوین و سرخ جامگان قزوین، با نتیجه ۲ بر صفر به سود تیم سرخ جامگان به پایان رسید.

دیدار تیم های کیان جوان قزوین و تاک نوین تاکستان، برنده نداشت و با تساوی ۱- ۱ به پایان رسید.

در بازی پایانی هفته هم نوین گستر تاکستان با یک گل کولاک قزوین را شکست داد.