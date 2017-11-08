بازنگری طرح جامع گردشگری استان البرز ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فرضی صبح چهارشنبه در کارگروه گردشگری استان البرز که در محل استانداری البرز برگزار شد، بابیان اینکه رنگینکمان اقلیمهای مختلف در این استان دیده میشود، اظهار کرد: مناطق کوهستانی، بیابانی و دشتی در البرز دیده میشود.
فرضی با اشاره به اینکه مطالعه طرح جامع گردشگری استان البرز به بازنگری جدی نیاز دارد، افزود: باید با اطلاعات جامع و بهروز نسبت به تهیه این طرح جامع با اهتمام بیشتری وارد عمل شد.
ضرورت بررسی واحدهای گردشگری
مدیرکل جهاد کشاورزی استان البرز در این کارگروه بابیان اینکه باید از طرح جامع گردشگری استان در راستای اشتغالزایی بهره گرفت و نهایت استفاده را برد، گفت: واحدهای گردشگری فعال، نیمه فعال و راکد باید مشخص و مشکلات این واحد در ستاد تسهیل عنوان و بررسی شود.
سید مجید موسوی با تأکید بر اینکه طرح جامع گردشگری استان البرز باید با همکاری همگانی دستگاههای اجرایی تهیه و تدوین شود، تصریح کرد: تشکیل کمیتههای تخصصی در این بخش الزامی است.
انجام مطالعات طرح جامع طی سه سال گذشته
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز نیز در ادامه این کارگروه بابیان اینکه مطالعات انجامگرفته درباره طرح جامع گردشگری استان برای سه سال گذشته است، گفت: در حال حاضر تنها فاز نخست این طرح انجامشده و به بستههای سرمایهگذاری نرسیدهایم.
خسرو ارتقایی اظهار کرد: حوزه ابریز کرج و طالقان یکی از مناطق خوب گردشگری محسوب میشود که در سال ۸۲ و ۸۳ مطالعات گردشگری این بخش انجامشده ازاینرو میتوان از این ظرفیت در راستای تدوین طرح جامع بهره برد.
وی تأکید کرد: ضرورت دارد با همکاری همگانی و بین دستگاهی طرح راهبردی و سند جامع گردشگری هر چه سریعتر و تا پایان امسال تهیه و تدوین شود.
