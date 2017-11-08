افزایش ۲ درصدی انتشار ذرات معلق پایتخت بااجرای طرح زوج و فرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شهبازی مدیر واحد پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره گفت: در آخرین تحقیق انجام گرفته، میزان اثربخشی اجرایی شدن طرح ترافیکی زوج و فرد در تولید آلودگی و غلظت آلاینده های شهر تهران با استفاده از سامانه سیاهه انتشار و سامانه پیش بینی آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته وی، در اثر این محدودیت ترافیکی، تنها خودروهای شخصی براساس پلاک آنها اجازه ورود به محدوده طرح را پیدا می کنند و سایر ناوگان بدون محدودیت می توانند در محدوده تردد کنند. شهبازی تصریح کرد: براساس نتایج این تحقیق، اجرایی شدن طرح ترافیکی زوج و فرد بصورت بلند مدت باعث کاهش حجم تردد خودروهای سواری در شهر تهران تا میزان ۱۱درصد شده اما به دلیل تقاضای سفر موجود در محدوده، کاهش تردد خودروهای سواری سبب افزایش تردد سایر ناوگان ها از جمله تاکسی، مینی بوس و اتوبوس واحد به ترتیب به میزان ۱۶، ۸ و ۸ درصد شده است.

مدیر واحد پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار کرد: محاسبات انجام گرفته با استفاده از سامانه سیاهه انتشار شهر تهران نشان می دهد که اجرایی شدن طرح زوج و فرد، سبب کاهش انتشار خودرویی آلاینده های مونوکسیدکربن، اکسیدهای نیتروژن، هیدروکربن ها و اکسیدهای گوگرد در شهر تهران به ترتیب به میزان ۴، ۲.۵، ۵ و ۲ درصد شده است. این در حالی است که اجرای بلند مدت طرح ترافیکی زوج و فرد، منجر به افزایش انتشار ذرات معلق ناشی از خودروها، به عنوان مهمترین آلاینده شهر تهران، به میزان ۲ درصد در کل شهر شده است. علاوه بر آن نتایج مدل سازی کیفیت هوا در یک دوره بحرانی آلودگی هوای شهر تهران نشان داده که اجرای طرح زوج و فرد سبب کاهش میانگین غلظت مونوکسیدکربن و اکسیدهای نیتروژن به میزان ۴ و ۲ درصد در طول دوره شده است.