بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کرمان، محمد جهانشاهی معاون گردشگری این استان افزود: برای بهرهبرداری بیشتر از بازار گردشگری کشورهای اروپایی، آشناسازی ۱۵مدیر تورگردان شرکتهای مسافرتی اسپانیایی زبان با جاذبهها و خدمات گردشگری این استان در دستور کار قرار گرفته است.
او با بیان اینکه هدف از اجرای این ویژه برنامه (Fam tour) افزایش تورهای اروپایی از بازار گردشگری جنوب این قاره است، بیان کرد: ماههای فروردین، اردیبهشت، مهر و آبان ماههای پیک سفر در استان کرمان است که با اجرای این دست از برنامهها میتوان در سایر ماههای سال نیز تورهای گردشگری را به مقصد ایران و کرمان برنامهریزی کرد.
جهانشاهی با اشاره به اینکه ماه اگوست (مردادماه) به واسطه تعطیلات تابستانی بهترین فرصت برای جذب گردشگران جنوب اروپا به ایران است، تصریح کرد: گردشگران اسپانیایی از جمله گردشگرانی هستند که علاقهمندی زیادی به جاذبههای گردشگری کشور ایران دارند.
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