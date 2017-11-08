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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴

مدیران تورگردان اسپانیایی به کرمان می‌روند

مدیران تورگردان اسپانیایی به کرمان می‌روند

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان گفت: با همکاری یک شرکت گردشگری و یک ایرلاین خارجی، مدیران تورگردان شرکت‌های مسافرتی اسپانیایی زبان ۲۱ آبان به کرمان سفر خواهند کرد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کرمان، محمد جهانشاهی معاون گردشگری این استان  افزود: برای بهره‌برداری بیشتر از بازار گردشگری کشورهای اروپایی، آشناسازی ۱۵مدیر تورگردان شرکت‌های مسافرتی اسپانیایی زبان با جاذبه‌ها و خدمات گردشگری این استان در دستور کار قرار گرفته است.

او با بیان اینکه هدف از اجرای این ویژه برنامه (Fam tour) افزایش تورهای اروپایی از بازار گردشگری جنوب این قاره است، بیان کرد: ماه‌های فروردین، اردیبهشت، مهر و آبان ماه‌های پیک سفر در استان کرمان است که با اجرای این دست از برنامه‌ها می‌توان در سایر ماه‌های سال نیز تورهای گردشگری را به مقصد ایران و کرمان برنامه‌ریزی کرد.

جهانشاهی با اشاره به اینکه ماه اگوست (مردادماه) به واسطه تعطیلات تابستانی بهترین فرصت برای جذب گردشگران جنوب اروپا به ایران است، تصریح کرد: گردشگران اسپانیایی از جمله گردشگرانی هستند که علاقه‌مندی زیادی به جاذبه‌های گردشگری کشور ایران دارند.

کد مطلب 4138317
فاطمه کریمی

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