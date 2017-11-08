سیاست مشکل اقتصاد کشور است/ کارت بازرگانی موقت نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، جمال رازقی ظهر چهارشنبه در نشست خبری هفته صادرات افزود: برای دومین سال هفته صادرات از ۲۰ آبان به مدت یک هفته توسط اتاق بازرگانی شیراز برگزار می شود.

وی تصریح کرد: تمامی ادارات مربوط به صادرات در این هفته یک روز مربوط به خود را دارند که شامل اداره استاندارد، جهادکشاورزی، صنعت و معدن، صندوق توسعه صادرات و... هستند.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز ادامه داد: وضعیت صادرات در سال جاری در مقایسه با سال گذشته روند روبه رشد داشته اما امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

رازقی در خصوص وضعیت کارت بازرگانی در شیراز تاکید کرد: کارت بازرگانی موقت نداریم و افزایش کارت بازرگانی نشان از قدرت و توانمندی فارس است و اینکه برای موضوع خاص کارت صادر می شود کذب است.

وی یادآور شد: کارت بازرگانی یکبار مصرف در استان فارس نداشته ونداریم.

عضو شورای عالی کار کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تصمیم گیری سیاسی بر اقتصاد تاثیر گذاشته است، گفت: ۴۰ سال سیاست برای اقتصاد تصمیم گرفته حال باید اجازه دهند که ۵ سال اقتصاد تصمیم گیرنده باشد زیرا تمامی مشکلات بانکیو اقتصادی کشور از سیاست است.

رازقی ادامه داد: جای سیاست و اقتصاد باید تغییر کند زیرا با این وضعیت نمی توانیم از پتانسیل های اصلی کشور استفاده کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز تصریح کرد: اقتصاد کشور نیازمند یک جراحی عمیق است که به طور حتم این جراحی همراه با درد خواهد بود که این مهم باید به مردم گفته شود نه اینکه به مردم امید رفاه داد زیرا در کشور پولی وجود ندارد که رفاه و رونق ایجاد شود.

رازقی تاکید کرد: برای انجام این تغییرات نیازمند همدلی و اتحاد میان تمامی قوا و دستگاه های کشور هستیم.

عضو شورای عالی کار کشور با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی امروز کشور جای افتخار ندارد، گفت: نه در بحث صادرات و نه در بخش فضای کسب و کار در جهان جایگاهی نداریم که بخواهیم به ان افتخار کنیم در حالیکه اگر همدلی و همکاری وجود داشته باشد بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا به دنبال انجام فعالیت های اقتصادی با ایران هستند.

وی با اشاره به اینکه اتحاد و همدلی در استان فارس شکل گرفته است، گفت: خوشبختانه استانداری داریم که پیگیر مشکلات بخش خصوصی است و از طرفی مدیران استان نیز با بخش خصوصی همراهی و همدلی لازم را دارند که نتیجه آن نیز کسب رتبه اول فضای کسب و کار در کشور است در حالیکه گذشته رتبه ۲۲ کشور را داشتیم.