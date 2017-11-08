به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کانوپولوی قهرمانی آسیا در بخش مردان و بانوان و در رده سنی بزرگسالان و جوانان از فردا پنجشنبه ١٨ آبان در مالزی آغاز می‌شود. ایران نیز در تمامی بخش ها حاضر است. با برگزاری جلسه فنی قرعه کشی تیم های حاضر در این مسابقات نیز اعلام شد. بنا بر اعلام کمیته برگزاری مسابقات برنامه رقابت‌های تیم های ملی ایران به شرح زیر است:

مردان رده سنی بزرگسال:

* پنجشنبه ۱۸ آبان ماه:

ایران - سنگاپور ساعت ۹

ایران - ژاپن ساعت ۱۲

ایران - چین تایپه ساعت ۱۵:۳۰

* جمعه - ۱۹ آبان ماه:

ایران - چین ساعت ۹

ایران - هنگ کنگ ساعت ۱۵

* شنبه- ۲۰ آبان ماه :

ایران - مالزی ساعت ۸:۳۰

ایران - استرالیا ساعت ۱۱:۳۰

بانوان رده سنی بزرگسال:

* پنجشنبه ۱۸ آبان ماه:

ایران - چین تایپه ساعت ۱۵

ایران - ژاپن ساعت ۱۷:۳۰۰

* جمعه - ۱۹ آبان ماه:

ایران - هنگ کنگ ساعت ۱۱

ایران - سنگاپور ساعت ۱۷

* شنبه- ۲۰ آبان ماه :

مالزی - ایران ساعت ۱۲:۳۰

چین - ایران ساعت ۱۶

ایران - هند ساعت ۱۷:۳۰

بانوان رده سنی جوانان:

* پنجشنبه-۱۸ آبان ماه:

ایران - سنگاپور ساعت ۱۳

* جمعه - ۱۹ آبان ماه:

ایران - مالزی ساعت ۱۰

ایران - هنگ کنگ ساعت ۱۴

ایران - تایلند ساعت ۱۶

* شنبه- ۲۰ آبان ماه :

ایران - چین تایپه ساعت ۱۰:۳۰

مردان رده سنی جوانان:

* پنجشنبه-۱۸ آبان ماه:

ایران - تایلند ساعت ۹:۳۰

ایران - هنگ کنگ ساعت ۱۴

ایران - سنگاپور ساعت ۱۶:۳۰

* جمعه - ۱۹ آبان ماه:

ایران - ژاپن ساعت ۱۵:۳۰

* شنبه- ۲۰ آبان ماه :

ایران - مالزی ساعت ۹:۳۰

ایران - چین تایپه ساعت ۱۶:۳۰