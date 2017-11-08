به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مرتضوی در خصوص قانون انتزاع گفت: مهم نیست که کدام وزارتخانه قانون انتزاع را اجرا می کند، بلکه مهم نحوه اجرایی شدن این قانون و انجام درست کار است. در گذشته در حوزه واردات مواد غذایی در شورای اقتصاد، کمیسیونی بود که از نمایندگان وزارت کشاورزی، وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی و تعدادی از مشاوران شورای اقتصاد در جلسات حضور داشتند و با توجه به سال زراعی و میزان مصرف و بارندگی برای تامین نیازهای کشور، پیش‌بینی هایی صورت می‌دادند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: وابستگی به واردات گندم اصلا توصیه نمی‌شود؛ بلکه با توجه به زمین های زراعی و زیرساخت های کشاورزی که در کشور وجود دارد، اگر رسیدگی بیشتری به این امر شود، می‌توان تولید گندم در کشور را افزایش داد که این امر هم، باعث خودکفایی در زمینه گندم و هم موجب افزایش درآمد کشاورزان می شود.

وی تصریح کرد: وزارت کشاورزی رویه ای را انتخاب کرده که هر سال بدون در نظر گرفتن نرخ بین المللی گندم، پیشنهاد افزایش این نرخ را می دهد و این باعث افزایش فاصله نرخ گندم ما با نرخ گندم بین المللی می شود. ما باید جدول خرید گندم را اصلاح کنیم و جرایمی را در نظر بگیریم تا کسانی که تقلب می کنند و گندم خاکدار به دولت می فروشند، نتوانند به این کار ادامه دهند.

مرتضوی در خصوص گندم کشور گفت: در خصوص گندم ایران بی انصافی هایی صورت می گیرد؛ هر مدل از گندم را ما می توانیم برای موارد خاصی استفاده کنیم. مثلا گندم با گلوتن پایین می تواند در تولید بیسکویت استفاده شود و یا در موادی که نیاز به پروتئین کمتری در تولید محصول احساس می شود، گندم خاصی مورد استفاده قرار گیرد، همانطور که گندم متوسط می تواند پاسخگوی نان تخت باشد. آب و خاک ما ظرفیت تامین گندم و نان کشور را دارد. حتی در برخی موارد صنفی و صنعتی ما می توانیم از گندم های با کیفیت متوسط در امر صادرات هم استفاده کنیم؛ کما اینکه امسال حدود ۱ میلیون تن گندم و محصولات آردی صادر کردیم.

رئیس کانون صنایع غذایی ایران افزود: ستاد تنطیم بازار، شورامحور است نه ریاست محور. نمایندگان وزارت کشاورزی در تمام جلسات ستاد تنظیم بازار به عنوان نهاد اصلی زراعت در کشور حضور دارند؛ بنابراین تغییر وزیر در راس ستاد تنظیم بازار کمکی به زارعت کشور نمی کند و با توجه به تجربیات در اختیار، به نظر می رسد اگر کلیه اختیارات فنی و تخصصی در دست یک وزارتخانه باشد، فقط به منافع خودشان توجه می کنند و این به ضرر منافع ملی کشور است. ستاد تنظیم بازار یک ستاد و سازمان فراوزارتخانه ای است و نمایندگان وزارتخانه های تخصصی در جلسات ستاد شرکت می کنند.

وی، کارنامه و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در موضوع به زراعی و در توسعه کشت مدرن و توجه به زراعت را مثبت ارزیابی کرد و افزود: وزارت کشاورزی با وجود تمام امکاناتی که در دست دارد، می تواند سطح کشت ملی را تحت کنترل قرار دهد، از طریق تصاویر ماهواره ای می تواند زمین ها و کشت را کنترل کرده و حتی می تواند میزان محصول را تخمین بزند تا در شورای اقتصاد و در سایر دستگاه های کلان تصمیم گیری کشور، تصمیمات ملی گرفته شود..

مرتضوی خاطر نشان کرد: وزیر محترم بهداشت میزان کاربرد نمک و جوش شیرین در نان را مورد انتقاد قرار داده اند، یکی از دلایلی که باعث می شود نانوا در پخت نان از نمک استفاده کند، استفاده از گندم با گلوتن پایین و ضعیف است و اگر نگذاریم گندم های شکسته، بادزده، چروکیده و سایر آفات وارد گندم های خریداری شده بازرگانی دولتی شود، می تواند نیاز های ما را برای تولید نان تخت در کشور مرتفع کند و در این صورت ما میتوانیم مشکل شوری نان را حل کنیم.

وی ادامه داد: اگر برداشت از سیلوها و اختلاط گندم به دست ما متخصصان بخش خصوصی سپرده شود ما می توانیم آردی که دارای ضوابط باشد تهیه کرده و به دست نانوا بسپاریم. مشکل دیگر نان ها استفاده از جوش شیرین است که وزارت بهداشت باید این موضوع را به صورت جدی کنترل کند که راه چاره ای هم دارد و آن استفاده از اختلاط گندم های داخلی است.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران گفت: ما ۳۰ انجمن استانی در خصوص آرد داریم که می توانیم با کمک این انجمن ها تعداد زیادی از کارخانجات آرد را کنترل کنیم، ضمن اینکه کلیه کارخانجات آرد مکلف به داشتن آزمایشگاه مدرن و مسئول فنی هستند. ما معتقدیم که باید سوبسید را در به زراعی پرداخت کنیم و گندم را در نرخ بین المللی مبادله کنیم.

مرتضوی افزود: با شجاعتی که از وزیر جهاد کشاورزی سراغ داریم، اگر وی یکبار دستور دهد تا سوبسید نان، خرج بهبود زمین های زراعی کشور شود، می‌توان قول داد ظرف مدت ۲ سال میانگین به ازای هکتارمان بالا خواهد رفت و از این طریق درآمد کشاورزانمان بهبود خواهد یافت .

رئیس کانون صنایع غذایی ایران افزود: به نظر بنده وزارت کشاورزی باید به نفع زراعت کشور مداخله کند.

مرتضوی گفت: ما نمی توانیم نرخ دانه نان را ثابت نگه داریم و باید نرخ کیلویی نان را کنترل کنیم. اگر خرید گندم در نرخ بین المللی، پرداخت سوبسید زارع تحت عنوان کمک های به زارعی، فروش گندم به کارخانجات آرد در نرخ بین المللی، فروش آرد در نرخ بین المللی و آزاد شدن قیمت نان صورت پذیرد، بنده قول می دهم کیفیت نان بهبود پیدا خواهد کرد و نان از کیلویی ۳۰۰۰ تومان به کیلویی ۲۶۰۰ تومان کاهش پیدا کند. ما ۸ میلیون تن سیلو ذخیره سازی در کارخانجات آرد داریم. با توجه با اینکه ۴ میلیون تن در فصل خرید مصرفمان می باشد و ۸ میلیون تن امکان ذخیره سازی داریم، به هیچ احدی برای خرید گندم نیاز نداریم.

وی به دولت پیشنهاد داد تا از این عرصه کنار رود و به بخش خصوصی اجازه دهد خودش گندم را خریداری کند. اجازه دهید به این اختلاط خاک توسط سود جویان پایان دهیم. وزارت جهاد کشاورزی باید به این موضوع مهم رسیدگی کند. باید بین تولیدات ملی و مصرف ملی تعادلی بوجود آوریم. در اجرای قانون انتزاع از زمان تنظیم تا اجرای آن ۶ سال وقفه افتاد و مانند قانون ادغام برای این قانون آیین نامه ای نوشته نشده بود. ما در یک دوره بی نظمی اداری تعدادی قانون خوب تصویب کردیم و به دلیل نبود زیر ساخت های لازم و نبود قوانین پایین دستی برای اجرای درست، قانون به نحو بدی اجرا شد. از نظر من شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار محلی برای برخورد کارشناسانه در حوزه تولید ملی، اندازه گیری تولید ملی، اندازه گیری مصرف ملی و تصمیم برای واردات است.

دبیرکل خانه صنعت ایران گفت: گندم داخلی ما، ظرفیت تامین مصرف را به شرط مدیریت صحیح دارا می باشد. آمار کشت را وزارت کشاورزی باید ارائه دهد تا بر اساس آمار وزارت کشاورزی یک تصمیم ملی برای تامین کالاهای اساسی گرفته شود. ما این امکان را در بخش خصوصی داریم که گندم زارعین را در قیمت های مصوب خریداری کنیم. مطابق قیمت بین المللی پول به کشاورزان توسعه واحدهای آرد سازی پرداخت و الباقی را دولت به عنوان سوبسید پرداخت کند و نصف بیشتر بار خرید گندم از روی دوش دولت برداشته شود.