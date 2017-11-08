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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳

بوریس جانسون:

واشنگتن باید برجام را حفظ کند

واشنگتن باید برجام را حفظ کند

وزیر امور خارجه انگلیس که برای حفظ برجام به آمریکا سفر کرده تاکید کرد که واشنگتن باید این توافق را حفظ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اند استار، «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه انگلیس در سفر به آمریکا سعی در متقاعد کردن واشنگتن برای حفظ برجام دارد.

بوریس جانسون قرار است در این رابطه با اعضای کنگره آمریکا دیدار کند.

در همین رابطه «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به آمریکا سفر کرده است.

موگرینی پس از دیدار با مقامات آمریکایی با بیان اینکه با مقامات آمریکایی در خصوص لزوم پایبندی آمریکا به برجام مذاکره کردم، گفت: با اعضای کنگره در خصوص محتوای قانونی که می‌خواهند در خصوص برجام تصویب کنند و هماهنگی مفاد آن با برجام گفتگو کردم و نشانه‌های واضحی یافتم که آنها می‌خواهند آمریکا را در برجام نگه دارند.

موگرینی ضمن اشاره به همکاری بروکسل با آمریکا در خصوص برجام عنوان کرد: اتحادیه اروپا از همه قانون گذاران آمریکایی می خواهد تا از نقض این توافق تاریخی جلوگیری کنند.

کد مطلب 4138343
عبدالحمید بیاتی

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