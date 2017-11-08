به گزارش خبرنگار مهر، فرید نقشینه شامگاه سه شنبه در نشست خبری مراسم بزرگداشت روز ملی نان که در محل مجتمع مطبوعاتی اصفهان برگزار شد با اشاره به اینکه امسال و برای دومین بار این مراسم در استان اصفهان برگزار می‌شود، اظهار داشت: این مراسم حدود شش سال گذشته در اصفهان برگزار شد و برای دومین بار برگزاری این مراسم با پیگیری های اتحادیه نانوایان استان و دیگر مسئولان استان به اصفهان سپرده شده است.

وی هدف از برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی نان را معرفی جدیدترین پژوهش‌ها در حوزه آرد و نان، احیای نان‌ای سنتی، بررسی روش‌های نوین و مفید و آموزش بهینه سازی چرخه تولید این ماده غذایی پرمصرف عنوان کرد و ابراز داشت: نانوایانی از ۲۷ استان کشور در این همایش شرکت خواهند کرد.

دبیر اجرایی مراسم بزرگداشت روز ملی نان و مشاور اتحادیه نانوایان استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در این مراسم از ۱۵ نانوای ۱۳ استان کشور تجلیل می‌شود، تصریح کرد: همچنین سخنرانان ملی و استانی در این مراسم که روز ۲۲ آبان در تالار شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می‌شود، به ایراد سخن در حوزه نان میپردازند.

وی برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع روز ملی نان را نیز از دیگر برنامه‌ای جانبی بزرگداشت روز ملی نان دانست و اضافه کرد: این نمایشگاه در تمام استان‌های کشور به منظور معرفی نان‌های سنتی هر منطقه برگزار خواهد شد.

نقشینه در ادامه با بیان اینکه ۸۰ درصد از نانوایان استان اصفهان با آرد دولتی پخت می‌کنند، افزود: ۲۰ درصد دیگر نیز به صورت آزاد پخت میکنند و قیمت نان عرضه شده توسط این نانوایی‌ها بالاتر از نرخ مصوب نان است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان اصفهان ۹۸۰ نانوایی دارای مجوز فعالیت دارند، تصریح کرد: در نظر داریم این تعداد نانوایی را به یک هزار و ۵۰۰ واحد افزایش دهیم.

دبیر اجرایی مراسم بزرگداشت روز ملی نان و مشاور اتحادیه نانوایان استان اصفهان با بیان اینکه توزیع آرد دولتی بین نانوایان محلی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: این نانوایی‌ها عمدتاً در محلات قدیمی فعالیت دارند و در سطح خیابان‌های اصلی و گذری نانوایان آزاد پز هستند و این امر باعث برخی از شبهات در خصوص گران بودن قیمت نان است.