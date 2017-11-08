حکم جلب سیار شهردار منتخب گرگان در خصوص بدهی مالی است

حسین ربیعی در گفتگو با مهر در خصوص تصویر برگ حکم جلب سیار، متعلق به شهردار منتخب گرگان، که در فضای مجازی دست به دست می شود، اظهار کرد: این برگ جلب سیار مربوط به بدهکاری ۲۰ میلیون تومانی ثابت قدم است و بدهکاری با هر مبنایی برای هر فردی ممکن است پیش بیاید و این یک امر طبیعی است.

ربیعی ادامه داد: این بدهی توسط مخالفان ایشان فضاسازی شده و حکم جلب سیار همین چند روزه صادر شده است و خود ایشان باید جوابگو باشند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان تصریح کرد: ثابت قدم چند ماه قبل از انتخاب شدن شهردار بود و مشکل حقوقی نداشت، در هر صورت ما تابع قوانین و وزارت کشور هستیم، شهردار را انتخاب کردیم و به صدور حکم ایشان امیدواریم و پیگیری ها در این زمینه به خوبی جلو می رود، در صورت عدم تأیید شخص دیگری را انتخاب خواهیم کرد.

وی افزود: شورا وظیفه قانونی خود را انجام داده و به این رسید که حسین صادقلو دروه اش تمام شده است و ادامه کار ایشان به نفع شهر نیست، کار ما خلاف نبوده است و این فضاسازی ها در مورد عهدشکنی درست نیست.

ربیعی با بیان این که اگر ثابت قدم تأیید نشد، شورا دوباره جلسه گذاشته و شخص دیگری را انتخاب می کند، افزود: ایشان به وزارت معرفی شده و مراحل آن نیز در حال پیگیری است و امیدواریم که زودتر حکم ایشان صادر شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان همچنین با بیان این که ما فردی با سابقه خوب را انتخاب کردیم ولی نمی توانیم زندگی او را تضمین کنیم، تأکید کرد: عده ای دنبال اهداف خود هستند و از هر زمینه ای برای تخریب چهره ثابت قدم استفاده می کنند و این برگه نیز یکی از آن هاست، این مسائل عادی است و در زمان شهردار سابق نیز وجود داشت.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۲۲ مهر اعضاء شورای اسلامی شهر گرگان، سیدمحمدعلی ثابت قدم را به عنوان شهردار گرگان انتخاب کردند و نامه وی به وزارت کشور اعلام شد. در همین رابطه ۱۰ روز باید تصمیم گیری می شد که تاکنون این کار صورت نگرفته است.

چند روز گذشته نامه ای مبنی بر حکم جلب سیار ثابت قدم که به امضای نیروی انتظامی شهرستان گرگان رسیده در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است.