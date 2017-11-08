چین واردات نفت خود را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رویترز نوشت: اداره کل آمار چین امروز اعلام کرد: واردات نفت خام این کشور در ماه اکتبر امسال، به شدت کاهش داشته و به پایین‌ترین سطح خود در حدود یک سال اخیر، رسیده است.

بر اساس آمار یاد شده، واردات نفت خام چین از حدود ۹ میلیون بشکه در روز در ماه سپتامبر، امسال به هفت میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در ماه اکتبر کاهش یافت. با این همه، این رقم نسبت به واردات نفت خام چین در ماه اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی بالاتر بوده است.

چین، بزرگترین واردکننده نفت خام در جهان به شمار می‌آید.