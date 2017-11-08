از موتورهای جستجوگر استفاده نکنید/مراقب کلاهبرداران سایبری باشید

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی شکیب با اشاره به اینکه اصالت سایتهای فروش بلیت اینترنتی بسیار مهم است، اظهار داشت: برپایی سایتهای جعلی یکی از مهمترین شگردهای مجرمانه برای کاربرانی است که هنگام خرید به دلیل کمبود زمان و دقت پایین گرفتار آن می شوند.
رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه برخی از سودجویان و مجرمان سایبری به امید کمدقتی و سهلانگاری کاربران اقدام به راهاندازی سایتهای تقلبی تحت عنوان فیشینگ می کنند، گفت: آنان به دنبال سرقت اطلاعات مهم کاربران مانند سوء استفاده از حسابهای بانکی هستند.
وی با اشاره به اینکه زائران اباعبدالله الحسین(ع) هنگام پرداخت هزینه به صورت اینترنتی، باید نکات امنیتی را رعایت کنند، گفت: حتیالامکان برای ثبتنام و پرداخت اینترنتی هزینهها از مکانهای عمومی (نتسرا) استفاده نکنند.
شکیب با بیان اینکه تبلیغاتی با عناوین سفر سریع، بدون ویزا و ارزان برای اربعین به منظور کلاهبرداری است، تاکید کرد: به هیچ عنوان فریب اینگونه تبلیغات را نخورند.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه مجرمان با طراحی سایتهایی شبیه به سایتهای درگاههای بانکی اقدام به سرقت اطلاعات بانکی افراد میکنند، یادآور شد: بنابراین بایستی دقت کنند که هنگام ورود به سایت اصلی به جای استفاده از موتورهای جستجو نظیر گوگل و یاهو، اسم سایت اصلی را در نوار آدرس صفحه اینترنتی درج کنند و حتماً از سایتهایی که نماد اعتماد الکترونیک دارند، خرید کنند.
وی یادآور شد: سازمان هواپیمایی هرگونه فروش بلیت الکترونیکی و اینترنتی به مقصد نجف برای ایام اربعین را ممنوع اعلام کرده و فروش بلیت مسیر مذکور از تاریخ سیزدهم تا بیست و دوم آبان ماه جاری فقط توسط شرکتهای هواپیمایی و نمایندگان فروش این شرکتها انجام می شود.
شکیب با تصریح اینکه به منظور آگاهی بیشتر زائران اربعین و پیشگیری از وقوع جرایم سایبری توصیه کرد: از اتصال به دستگاههای وای.فای ناشناس در طول سفر خودداری کنند.
وی با تاکید بر اینکه کاربران از ذخیره اطلاعات مهم بانکی بر روی حافظههای تجهیزات هوشمند پرهیز کنند، تصریح کرد: اطلاعات شخصی و محرمانه خود را نیز در اختیار دیگران قرار ندهند.
رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از کاربران خواست با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir به ثبت نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود اقدام کنند، همچنین در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق لینک مرکز فوریتهای سایبری و یا گزینه ثبت گزارش مردمی انعکاس دهند.
نظر شما