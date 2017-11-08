انهدام باند زورگیران مسلح در اصفهان/ دستگیری ۴مالخر اموال مسروقه

به گزارش خبرگزاری مهر سردار مهدی معصوم بیگی گفت: در ادامه طرح های مبارزه با سرقت، در پی دریافت گزارشاتی مبنی بر اینکه باندی در زمینه سرقت به عنف در سطح شهر اصفهان فعالیت می کند، موضوع در دستور کار عملیاتی کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرارگرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از انجام یک سری اقدامات علمی و عملیاتی دقیق توانستند اعضای این باند سه نفره را دستگیر کنند که متهمان در تحقیقات اولیه به ۶۸ فقره سرقت گوشی های موبایل شهروندان از طریق زورگیری با سلاح سرد اقرار کردند.

این مقام انتظامی ارزش اموال به سرقت رفته توسط سارقان را ۶۸۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۱۸ دستگاه گوشی سرقتی و ۱۲ عدد سلاح های سرد کشف شد.

توصیه فرمانده انتظامی استان به خریداران اجناس دست دوم

سردار معصوم بیگی با بیان در این پرونده چهار نفرمالخر دستگیر شده است، گفت: به تمام مغازه دارانی که اقدام به خرید و فروش اجناس دست دوم می کنند از سوی پلیس آگاهی استان منشوری ارائه و در آن تاکید شده که در هنگام خرید اموال دست دوم دقت کنند مالی که می خرند سرقتی نباشد.

وی افزود: برخی از این افراد بدون توجه به هشدارهای پلیس اقدام به خرید اموال مسروقه می کنند که با این کار عملاً به چرخه جرم کمک می کنند چرا که اگر خریدار اموال مسروقه ای وجودنداشته باشد سارقان برای فروش اموال مسروقه با مشکل مواجه خواهند شد.

فرمانده انتظامی استان گفت: اگر شخصی اقدام به خرید اموالی کرد و سپس مسروقه بودن آن ها مشخص شد دیگر هیچ توجیهی از طرف خریدار قابل قبول نبوده و پلیس براساس قانون با آنان برخورد خواهد کرد.

مردم فرصت های ارتکاب جرم را از مجرمان بگیرند

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه بخشی از فرصت های ارتکاب جرم را مردم در اختیار مجرمان قرار می دهند افزود: اگر مردم به توصیه های پلیس توجه کرده و اقدامات پیشگیرانه را به کار ببندند ، فرصت ارتکاب جرم از مجرمان گرفته خواهد شد.

سردار معصوم بیگی تاکید کرد: به همان میزان که مردم از اموال و دارایی های خود نگهداری و مراقبت کنند به همان میزان می توانند سارقان و مجرمان را در عملی کردن نقشه خود ناکام بگذارند.