  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵

عیسی علیزاده:

«وقف» مورد غفلت قرار گرفته است

«وقف» مورد غفلت قرار گرفته است

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفت: وقف یکی از موضوعاتی است که مورد غفلت قرار گرفته و ترویج این سنت حسنه در میان مردم ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده؛ مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران درباره سنت حسنه وقف اظهار کرد: وقف یکی از موضوعاتی است که مورد غفلت قرار گرفته و ترویج این سنت حسنه در میان مردم ضروری است.

وی با اشاره به تعامل میان سازمان زیبا سازی شهرداری تهران با سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در حوزه ترویج فرهنگ وقف گفت: لزوم ترویج فرهنگ وقف و آشنایی با آن مورد توجه قرار دارد و تصمیم بر این است که براساس نیاز امروز جامعه این فرهنگ حسنه را با زبان هنر و رسانه در قالب برگزاری چهارمین کمپین کشوری به مرکزیت شیراز انجام دهیم.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با اشاره به  اینکه از بین ۲۵۰ اثر این هنرمندان حدود ۲۰۰ تا ۲۴۰ اثر  توسط داوران انتخاب می شود، افزود: این آثار فاخر در سازه‌های سطح شهر تهران اکران می‌شود و در اختیارسازمان اوقاف کشور قرار می‌گیرد که برای مراکز استان‌ها نیز برای به کارگیری در دهه وقف ارسال می‌شود و تمامی آثار این کارگاه طراحی گرافیک و کاریکاتور با موضوع وقف به‌صورت کتاب چاپ می‌شود و در اختیار علاقمندان این حوزه قرار می‌گیرد.

علیزاده با بیان اینکه سازه‌های سطح شهر تهران به نوعی رسانه اجتناب ناپذیر محسوب می‌شوند، گفت: آثار فاخر این هنرمندان طی هفته آینده در سازه‌های سطح شهر تهران به نمایش گذاشته می‌شود. 

کد مطلب 4138388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها