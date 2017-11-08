«وقف» مورد غفلت قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده؛ مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران درباره سنت حسنه وقف اظهار کرد: وقف یکی از موضوعاتی است که مورد غفلت قرار گرفته و ترویج این سنت حسنه در میان مردم ضروری است.
وی با اشاره به تعامل میان سازمان زیبا سازی شهرداری تهران با سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در حوزه ترویج فرهنگ وقف گفت: لزوم ترویج فرهنگ وقف و آشنایی با آن مورد توجه قرار دارد و تصمیم بر این است که براساس نیاز امروز جامعه این فرهنگ حسنه را با زبان هنر و رسانه در قالب برگزاری چهارمین کمپین کشوری به مرکزیت شیراز انجام دهیم.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با اشاره به اینکه از بین ۲۵۰ اثر این هنرمندان حدود ۲۰۰ تا ۲۴۰ اثر توسط داوران انتخاب می شود، افزود: این آثار فاخر در سازههای سطح شهر تهران اکران میشود و در اختیارسازمان اوقاف کشور قرار میگیرد که برای مراکز استانها نیز برای به کارگیری در دهه وقف ارسال میشود و تمامی آثار این کارگاه طراحی گرافیک و کاریکاتور با موضوع وقف بهصورت کتاب چاپ میشود و در اختیار علاقمندان این حوزه قرار میگیرد.
علیزاده با بیان اینکه سازههای سطح شهر تهران به نوعی رسانه اجتناب ناپذیر محسوب میشوند، گفت: آثار فاخر این هنرمندان طی هفته آینده در سازههای سطح شهر تهران به نمایش گذاشته میشود.
نظر شما