  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰

معاون دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی:

۹۴.۳ درصد جمعیت آذربایجان غربی در سامانه سیب ثبت نام کرده اند

۹۴.۳ درصد جمعیت آذربایجان غربی در سامانه سیب ثبت نام کرده اند

ارومیه – معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی از ثبت نام اطلاعات ۹۴.۳ درصد از جمعیت مردم استان در سامانه سیب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول انتظار مهدی سه شنبه شب در نشست خبری هئیت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با اشاره به ارتقای شاخص های بهداشتی استان اظهارداشت: ۹۴.۳ جمعیت آذربایجان غربی در سامانه سیب ثبت‌نام کردند و پرونده اولیه تشکیل شده و ۶۸ درصد جمعیت استان حداقل یک‌بار خدمت گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر اجرای سامانه سیب از اولویت های اصلی وزارتی بوده ارائه خدمات بهداشتی فقط در قالب سامانه سیب ارائه خواهد شد و در مجموع آذربایجان غربی از استان های موفق در اجرای این طرح ملی است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی به سایر شاخص های بهداشتی استان اشاره کرد و افزود: شاخص بیماریابی دیابتی‌های آذربایجان غربی از ۴۷ به ۸۰ درصد افزایش یافته است که خوشبختانه بیش از ۷۰ درصد دیابتی‌های استان مراقبت شده‌اند و این موضوع قبلاً اتفاق نمی‌افتاد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی گفت: در تمام بیمارستان‌های آذربایجان غربی پسماندهای عفونی ۱۰۰ درصد به صورت بهداشتی و بر اساس استانداردهای محیط‌زیست دفن می‌شوند.

وی افزود: شاخص‌های سلامت طی ۳ سال گذشته در حوزه‌های مختلف در آذربایجان غربی تغییر پیدا کرده و چه در حوزه دسترسی به خدمات مراقبت‌های اولیه بهداشتی که به طور میانگین ۳۰ درصد دسترسی‌ها بهبود یافت و در حال حاضر جمعیتی در استان وجود ندارد که به این خدمات دسترسی نداشته باشد.

انتظار مهدی خاطرنشان کرد: حداقل ۵۰ هزار خانوار به طور قطع به خدمات مراقبت‌های اولیه بهداشتی دسترسی نداشتند و برای  ۴۰۰ هزار نفر دیگر نیز در آذربایجان غربی این امکان وجود نداشت که با اقدامات لازم دسترسی آن‌ها به این خدمات میسر شد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی افزود: شاخص دسترسی به نیروی انسانی تحصیل‌کرده در آذربایجان غربی افزایش پیدا کرد و ۷۰۰ نفر نیروی انسانی به وضع موجود اضافه شد و ۲۵۰ نفر نیز در هفته‌های آینده اضافه می‌شوند.

وی تصریح کرد: موارد مرگ مادر از ۱۷ مورد در ۹۴ به ۹ مورد در ۹۵ کاهش پیدا کرده و در زمینه کاهش مرگ نوزادان نیز آمار آذربایجان غربی از ۹.۳ به ۸.۲ کاهش یافته است و مرگ شیرخواران استان به ۱۲ کاهش یافته است که همه این موارد سبب بهبود شاخص‌های سلامت استان شده است.

کد مطلب 4138404

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها