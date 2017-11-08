مردم خراسان جنوبی از اشتغال مرز نصیبی نمی برند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح چهارشنبه در دیدار با رئیس بنیاد مستضعفان اظهار داشت: خدمت به مردم و به خصوص محرومان فیض الهی بوده که به شما مسئولان داده شده است.

وی با بیان اینکه جز کار هیچ چیز نتیجه ندارد، بیان کرد: مسئولیتی که به شما واگذار شده بر اساس اعتماد بوده و از آن باید بهره برد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به مشکل چندین دهه استان در ارتباط با اراضی موسوی، عنوان داشت: حل این مشکل چندساله که برای استان رنج آور بود بسیار جای سپاس دارد.

آیت الله عبادی به شرایط ویژه خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: تداوم ۱۸ سال خشکسالی، خشک شدن قنوات، آبرسانی سیار به ۴۰۰ روستای استان بدون تعریف کسب و کار و صنعت سبب مهاجرت مردم و خالی شدن مرزها شده است.

وی با تأکید بر اینکه ویران شدن مرزها بدون جمعیت هزینه زیادی برای دولت خواهد داشت، بیان داشت: تاکنون مهاجرت زیادی از استان داشته ایم اما باید دست به دست هم دهیم تا بیشتر از این استان تخلیه نشود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه استان عقب ماندگی های زیادی دارد و باید جلوی آن گرفته شود، افزود: انتظار داریم بنیاد مستضعفان تا جایی که امکان دارد به خراسان جنوبی توجه ویژه داشته باشد.

آیت الله عبادی، اشتغال را معضل جدی استان دانست و گفت: در حال حاضر از اشتغال روستایی و مرز چیزی نصیب مردم نمی شود و تنها گرد و خاک آن برای مردم باقی مانده است.