به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در تازه ترین گفتگوی خود به شدت از شرایط حاکم بر فوتبال ایران و دروغ مدیران انتقاد و تاکید کرد که هیچ توافقی با تراکتورسازی و استقلال برای تسویه حساب بدهی هایش نداشته است. قلعه نویی همچنین به افشاگری از اتفاقات پشت پرده سپاهان پرداخت و گفت: بعضی از مسئولان به منزل من آمدند تا محمدرضا ساکت را تغییر بدهند ولی من مخالفت کردم. وی همچنین با بیان اینکه احسان پهلوان در ذوب آهن کیفیت لازم را نداشته است، از جدایی این بازیکن برای خدمت سربازی استقبال کرد. مشروح گفتگوی امیر قلعه نویی با برنامه «تهران ورزشی» رادیو تهران در زیر می آید:

ذوب آهن ریشه دار است

امیر قلعه نویی درباره شرایط تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به رادیو تهران گفت: این باشگاه را یک چشم انداز خاص و خوب انتخاب کردیم. ذوب آهن باشگاهی ریشه دار است که نظم و انضباط بسیار خوبی دارد. هیات مدیره بسیار خوبی داریم که با وجود مدیرعامل کاربلدش توانسته است شرایط خوبی پیدا کند. اما اگر نتیجه نمی گیریم مشکلش من هستم.

خودم را مسئول مشکلات می دانم

وی افزود: فوتبال با کیفیتی بازی می کنیم اما بر اساس توانایی هایمان نتوانستیم امتیاز جمع کنیم. خودم را مسئول این مشکلات و عدم نتیجه گیری می دانم. چون که مسئول فنی تیم هستم و باید بگویم تمام ارکان باشگاه به خوبی فعالیت می کنند. مدیران خوبی داریم و بازیکنان هم با تمام وجود تلاش می کنند. باید مشکلات فنی را برطرف کنم. نبودن حدادی فر و رجب زاده، به ما آسیب زد و برخی بازیکنان هم آن توقعی که داشتیم را برآورده نکردند. این جابجایی ها کمی اذیتمان کرد.

کدام عقل سلیم دست به تغییر ساختار موفق می زند؟

سرمربی ذوب آهن اصفهان درباره افت تیم های اصفهانی در رقابت های فصل جاری لیگ برتر اظهار داشت:اصفهان در برهه ای از زمان توانست تبدیل به قطب ورزش کشور شود و بیشترین مدال های را در رقابت های آسیایی گوانگژو از همین استان به دست آورد که نشان می دهد پتانسیل بالایی در ورزش دارد. آقایان کاری کردند که ساختار باشگاه سپاهان را تغییر دادند. در آخرین فصلی که در سپاهان بودم آقای پورسینا را که رئیس هیات مدیره بودند تغییر دادند و تصمیم به برکناری مدیرعامل گرفتند و کار را برای ادامه فعالیت سرمربی هم تنگ تر کردند. کدام عقل سلیم، دست به تغییر در ساختاری می زند که بهترین نتایج را در رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا گرفته است می زند.

هر ساختار موفق تاریخ انقضا دارد

قلعه نویی در ادامه گفت: به نظرم در ایران مد شده است که هر ساختاری بهترین نتیجه را می گیرد باید برود. چون تاریخ انقضا دارد و باید تغییر کند. بحث من شخص قلعه نویی نیست. بلکه ایجاد مشکل در ساختار است.

افشاگری درباره اتفاقات سپاهان

وی تاکید کرد: برای اولین بار می خواهم یکسری صحبتها را مطرح کنم. آقایان در همان دوره ای که مربی تیم سپاهان بودم به منزلم آمدند و در حالی که سه هفته تا پایان بازی ها مانده بود بحث تغییر آقای ساکت را که مدیرعامل وقت باشگاه بودند مطرح کردند. وقتی موضعگیری تند من را دیدند این موضوع را طور دیگری رقم زدند.

سپاهان را با اره برقی زدند

قلعه نویی افزود: واکنش من باعث شد محمدرضا ساکت از مدیریت باشگاه سپاهان دست نخورد ولی بعد از آن عرصه را برای من تنگ کردند و بستری فراهم شد تا از سپاهان جدا شوم. چند هفته بعد هم آقای ساکت را از سپاهان برداشتند. در واقع سپاهان را با اره برقی زدند. دوستان من در باشگاه سپاهان ناراحت نشوند. الان هم مدیران این باشگاه دارند تلاش می کنند، ولی وقتی تغییراتی ایجاد می شود نیاز به زمان دارد تا نتیجه بگیرید.

باید در نیم فصل تقویت شویم

سرمربی ذوب آهن یادآور شد: درباره باشگاه ذوب آهن هم باید بگویم چشم انداز خوبی خواهد داشت. ما الان بدشانس هستیم که موقعیت های زیاد خود را به گل تبدیل نمی کنیم و کم شانس هستیم که روی موقعیت های نصفه و نیمه گل می خوریم. به هر حال تیم باید در نیم فصل تقویت شود و ۳ تا ۴ بازیکن جدید بگیریم. اگر شرایط همین طور پیش برود می توانیم جزو سه تیم بالای جدول باشیم.

دعا می کنیم مشکل نفت حل شود

قلعه نویی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به مشکلات باشگاه نفت و احتمال حذف این تیم از لیگ قهرمانان آسیا، با شما برای جایگزینی نفت صحبت شده است؟ گفت: چنین چیزی به ما اعلام نکرده اند. دعا می کنیم مشکل تیم نفت حل شود ولی اجازه بدهید یک مطلبی به شما بگویم.

سالیان سال به مردم و AFC دروغ گفتیم

وی افزود: ما سالیان سال به مردم و کنفدراسیون فوتبال آسیا دروغ گفتیم. دین ما قشنگ ترین و کاملترین دین دنیاست، ولی چرا مدیران ما دروغ می گویند که این طور وجهه بین المللی ما را خراب می کنند. همین الان هم دارند دروغ می گویند.

این چه مسلمانی است؟ با آیه جواب سلام می دهند!

سرمربی ذوب آهن تاکید کرد: بنده از تراکتورسازی و استقلال هر کدام ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان طلب دارم. چرا می گویند همه بدهی ها را داده ایم؟ این چه مسلمانی است؟ وقتی سلام می کنی با آیه قرآن جواب سلام ما را می دهند ولی حق و حقوقتان را می خورند.

افتخاری گفت شما «سنگ زیر آسیاب هستید»

قلعه نویی در پاسخ به این سوال که آیا از استقلال با شما برای تسویه حساب تماس گرفته اند یا خیر؟ گفت: بنده با آقای افتخاری مدیرعامل استقلال رفیق قدیمی هستم. ایشان جزو مدیران پاک و باصداقت است و نهایت تلاشش را به کار بسته است. مگر کار یک مدیرعامل چیست، جز اینکه بازیکنان مدنظر سرمربی را بگیرد و قرارداد اعضای تیم را بپردازد. من چند وقت یک بار با آقای افتخاری صحبت می کنم. ایشان یک ماه پیش به من گفت که شما «سنگ زیر آسیاب هستید» و دوستانتان نزدیک به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در کمپ استقلال هزینه کرده اند.

احترام گذاشتم و شکایت نکردم

وی ادامه داد: همان طور که گفتم از تراکتورسازی هم ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون طلب دارم. تا الان به احترام مردم خوب آذربایجان هیچ صحبتی در این باره نکرده ام. حتی یکی از رفقایمان خواست برای این موضوع ارتباط برقرار کند که گفتند باید ابتدا طلب خارجی ها را بدهیم. یکی مثل امیر قلعه نویی احترام گذاشت و شکایت نکرد ولی این گونه با او برخورد کردند.

توافقی برای تسویه حساب نداشتم

سرمربی ذوب آهن در پاسخ به این سوال که آیا از استقلال با او تماسی گرفته شده است یا خیر، گفت: همان طور که گفتم آقای افتخاری یک ماه پیش با بنده صحبت و یک کارهایی کرد، ولی باید بگویم در این ارتباط صحبتی با بنده نشد.

۹۰۰ میلیون تومان از تراکتورسازی طلب دارم

قلعه نویی ادامه داد: من برای اولین بار تراکتورسازی را نایب قهرمان لیگ کردم و باعث شدم این تیم به لیگ قهرمانان آسیا برود و حتی در آسیا هم یک مرحله بالاتر برود. از دوره اول حضورم در این تیم ۱۷۵ میلیون تومان طلب دارم، ۲۵۰ میلیون تومان از نیم فصل و همچنین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان از فصل گذشته.

احترام بگذاریم می شویم آدم بَده!

وی تاکید کرد: مملکت ما به گونه ای است که رسما باید جار و جنجال کنید تا پولتان را بدهند. اگر کسی با حجب و حیا باشد و احترام بگذارد، می شود «آدم بَده».

حتما با کسانی که شکایت کرده اند به توافق رسیده اند

«مدیران باشگاه استقلال و تراکتورسازی اعلام کرده اند هیچ بدهی دیگری ندارند و با همه طلبکاران به توافق رسیده اند.» قلعه نویی در واکنش به این جمله گفت: حتما با کسانی توافق کرده اند که دست به شکایت زده اند.

دین ما دین صداقت است

سرمربی ذوب آهن در پاسخ به این سوال که آیا مدیران باشگاه ها برای جلوگیری از حذف از آسیا دست به سندسازی زده اند؟ تصریح کرد: نمی دانم. البته باید از آقای آجرلو مدیرعامل تراکتورسازی تشکر کنم. فشاری که به آجرلو و افتخاری آمد، ماحصل مدیریت های قبلی بود. آجرلو تا الان ۱۱ میلیارد تومان بدهی داده است که این واقعا کار سختی است، ولی من می گویم دین ما دین صداقت است و تا الان با من صحبت نکرده اند.

پهلوان توقع ما را برآورده نکرده است

وی در بخش دیگری از صحبت هایش در پاسخ به این سوال که آیا احسان پهلوان بازیکن ذوب آهن در نیم فصل برای خدمت سربازی راهی تراکتورسازی می شود یا خیر؟ گفت: من با احسان بارها صحبت کرده ام. او فوتبالیست و انسان آقایی است ولی توقعی که داشتیم را برآورده نکرده است. من به پهلوان گفتم که اگر قرار است یک دقیقه هم بمانی در تیم بمان و بهترین عملکرد را داشته باش؛ اگرهم خواستی بروی، برو چون حقت است.

پهلوان بخواهد به خدمت سربازی برود استقبال می کنیم

قلعه نویی اظهار کرد: پهلوان از نظر کیفی افت کرده است ولی اگر دوست داشته باشد برود، ما هم از این موضوع استقبال می کنیم. بازیکن هر جا بازی می کند باید آرامش داشته باشد. البته ما هم ایرادهای فنی داریم و باید تقویت شویم.

کی روش وزن بین المللی تیم ملی را بالا برده است

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در پایان در خصوص عملکرد کارلوس کی‌روش و جوانگرایی وی در تیم ملی گفت: جا دارد از آقای کی‌روش و مدیریت فدراسیون فوتبال تشکر کنم. برای موفقیت یک مجموعه ساختار و برنامه مهمتر از نفر است. کی‌روش نهایت زحمتش را کشیده است و دارد پشتوانه سازی می کند. من هم به نوعی زمانی که در تیم ملی بودم با تشکیل تیم «ب» این کار را انجام دادم. کی‌روش وزن بین المللی تیم ملی را بالا برده است و قطعا استفاده از جوانها هم در جام جهانی کمک می کند.