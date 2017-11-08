بهره برداری مالی به دلیل شیوه برگزاری کنکور فعلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۹۹ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به ریاست محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه گزارشی از نتایج بررسی موضوع کنکور ارائه شد. بعد از ارائه این گزارش، حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: این شیوه برگزاری کنکور متأسفانه در مقطع تحصیلات تکمیلی هم مشاهده می شود.

وی افزود: گردش مالی سرسام آور و سود کلانی که از این شیوه برگزاری کنکور نصیب عده‌ای می شود، از عوامل عدم اصلاح وضعیت فعلی است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در شیوه فعلی برگزاری کنکور از پایان دوره ابتدایی، به دانش آموز مهارت تست زدن آموزش داده می شود و عملاً او به ماشین تست زدن تبدیل می شود.

حجت الاسلام و المسلمین محمدیان با اشاره به تبعات منفی کنکور بر روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه گفت: این موضوع باید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی با دقت و سرعت مورد بررسی قرار گیرد.