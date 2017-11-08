موسسه غدیرشناسی به دنبال تغییر در اعتقادات اهل سنت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سعید شاه آبادی رئیس موسسه غدیر شناسی با بیان این مطلب گفت: موسسه غدیر شناسی هفت سال است که به شکل کارگاه و دوره های آموزشی فعالیت های معرفتی می کند.

وی افزود: خروجی کارگاه ها افرادی هستند که توانایی دفاع علمی و استدلالی از آموزه های مکتب ولایت را دارند و در یک فضای کاملا علمی مباحث مربوط به حوزه ولایت و غدیر مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

رئیس موسسه غدیر شناسی خاطرنشان کرد: الحمدالله توفیق برگزاری کلاس های غدیرشناسی در برخی از استانها را داشته ایم؛ موسسه غدیرشناسی به دنبال آن نیست که در اعتقادات اهل سنت تغییر ایجاد کند بلکه به دنبال ایجاد فضای علمی در مباحث دینی است.

شاه آبادی خاطرنشان نمود: با پرهیز از احساساتی که توام با بی احترامی باشد آموزه های دین و مکتب ولایت را به جامعه منتقل کنیم.

وی افزود: در سیستان و بلوچستان به دنبال این هدف هستیم که بتوانیم کلاس های آموزشی با نگاه تقریبی ایجاد کنیم؛موسسه غدیر شناسی، غدیر را عامل وحدت در بین فریقین می داند نه عامل اختلاف.

رئیس موسسه غدیر شناسی گفت: به هیچ وجه اجازه نداده ایم که اساتید و غدیر پژوهان موسسه غدیر شناسی فعالیت های ولایی این موسسه را تبدیل به عامل اختلاف کنند؛ جمعی از برادران شیعه و اهل سنت در کنار هم بسیار از این کلاس ها را گذرانده اند و با هم بحث های عالمان و استدلالی کرده اند.

شاه آبادی تصریح کرد: ما موظف هستیم که محبت به اهل بیت علیه السلام را در قلوب آحاد مسلمان چه شیعه و چه سنی افزایش دهیم.

وی افزود: سنی های کشورمان را محب به اهل بیت یافته ایم؛ هر کجا رفته ایم با اهل سنت مراوده کرده ایم و آنان در محبت به اهل بیت کم نگذاشته اند.

رئیس موسسه غدیر شناسی گفت: بی تدبیری است که واژگانی را به کار ببریم که محبین به اهل بیت را از خودمان دور کنیم و آنان را به آغوش دشمن بیندازیم.