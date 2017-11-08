حوادث رانندگی در استان سمنان ۶ مجروح بر جای گذاشت

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در طی شبانه روز گذشته چهار مورد حادثه جرحی و ۹ مورد حادثه منجر به خسارت در محورهای مواصلاتی استان سمنان به وقوع پیوست، بیان کرد: در مجموع این حوادث، شش مجروح داشت که به مراکز درمانی منتتقل شدند.

وی با بیان اینکه ۷۵ درصد حوادث رانندگی شبانه روز گذشته را واژگونی خودرو شامل می شود، افزود: بیشترین ساعات حوادث چهار الی هشت صبح است که در این ایام توصیه می شود رانندگان پس از استراحت کافی طی مسیر کنند.

۷۵درصد حوادث رانندگی به علت بی توجهی راننده به جلو رخ می دهد

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه ۷۵ درصد حوادث رانندگی به علت بی توجهی راننده به جلو رخ می دهد، ابراز داشت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از عجله و شتاب در هنگام رانندگی می تواند از بروزحوادث تلخ و ناگوار جلوگیری کند.

خسروجردی در ادامه تصریح کرد: ۷۵ درصد سوانح را خودروهای سواری و ۲۵ درصد حوادث به ماشین های باربری مربوط می شود که با توجه به این آمار رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان می تواندحجم این حادثه های رانندگی را به حداقل کاهش دهد.

وی بابیان اینکه هم اکنون ترافیک در همه محورهای استان عادی و روان است و مشکلی در تردد وجود ندارد، افزود: عابران پیاده روی اربعین می بایست حریم جاده را رعایت کنند و رانندگان نیز به محض احساس عدم هوشیاری از ادامه مسیر صرف نظر یا به طور کامل از خودرو پیاده شوند تا خاطره سفر برای همه افراد دلنشین شود.