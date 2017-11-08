۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۲۷

تعمیر ویلچر و کالسکه زائران اربعین

کربلا - عده‌ای از دوستداران اهل بیت(ع) با برپایی کارگاه، کالسکه و ویلچر زائرانی که در مسیر پیاده روی اربعین صدمه دیده‌اند را تعمیر می‌کنند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، تعمیر کالسکه و ویلچر زائرانی که مسیر نجف به کربلا را پیاده طی می‌کنند از جمله خدماتی است که در موکب‌های برپا شده در طریق الحسین(ع) ارائه می‌شود.

