تعمیر ویلچر و کالسکه زائران اربعین

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، تعمیر کالسکه و ویلچر زائرانی که مسیر نجف به کربلا را پیاده طی میکنند از جمله خدماتی است که در موکبهای برپا شده در طریق الحسین(ع) ارائه میشود.
فیلم از مهدی بخشی سورکی
کربلا - عدهای از دوستداران اهل بیت(ع) با برپایی کارگاه، کالسکه و ویلچر زائرانی که در مسیر پیاده روی اربعین صدمه دیدهاند را تعمیر میکنند.
