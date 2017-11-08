حجم تردد در مسیر مهران- ایلام افزایش یافت

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:رانندگان عزیز پس از ورود به کشور و استراحت کافی به حرکتشان ادامه دهند تا خستگی و خواب آلودگی بر آن ها غلبه نکند.

وی افزود: با توجه به افزایش ورود زائران به کشور تردد در مسیرهای مهران به ایلام و مهران به سمت دهلران رو به افزایش است.

سرهنگ همتی زاد گفت: رانندگان زمان رانندگی را تنظیم کنند و در طول مسیر هر یک ساعت ۱۵ دقیقه استراحت کنند.

وی تصریح کرد:ر انندگان اتوبوس ها با توجه به افزایش تردد در مسیر بین خطوط رانندگی کنند و استراحت کافی داشته باند.

رئیس پلیس راه استان ایلام در پایان با اشاره به اینکه جاده های استان ایلام کوهستانی و دو خطه هستند و به علت عدم یکنواختی با سرعت مطمئنه حرکت کنند، گفت: رانندگان عزیز از هر گونه سرعت و سبقت غیر مجاز و تخلفات حادثه ساز که خط قرمز پلیس است جدا خودداری کنند.