کهگیلویه و بویراحمد استعدادهای بالقوه ای در حوزه ورزش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم نظری پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه حضور در محل استخر شنای مجموعه کوثر و بازدید از تمرینات تیم سه گانه افزود: ورزش استان دارای پتانسیل و ظرفیت های بالقوه است و باید با تلاش و همت مسئولین برای رسیدن ورزش استان به جایگاه اصلی خود در کشور تلاش کرد.

نظری با بیان اینکه ظرفیت ها و استعداد های موجود در ورزش استان فروان است، تصریح کرد: تلاش برای کشف استعداد ها و نخبگان ورزشی در استان ضروری است.

فرماندار بویراحمد از جمله دلایل حضور در این اردو را ایجاد انگیزه و روحیه بین ورزشکاران و تقدیر از ورزشکاران ملی پوش سه گانه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید، نظری فرماندار شهرستان بویراحمد با اهدا لوح سپاس و هدایایی از آتیلا لوا رئیس هیئت سه گانه استان و مربی تیم ملی و علی عباس نژاد ملی پوش سه گانه کشور تقدیر کرد.