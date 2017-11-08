دغدغه مسئولان ایرانی، تامین امنیت و آسایش زائران پاکستانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا رشیدیان صبح چهارشنبه در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان اظهار کرد: سالانه ۲۰۰ هزار زائر پاکستانی به مشهد مقدس سفر می کنند و دغدغه همه مسئولان، به ویژه رهبر معظم انقلاب، تامین امنیت و آسایش این زائران در مرز دو کشور است.

وی از حمایت ارتش پاکستان از سفر زائران آن کشور به مشهد مقدس و زیارت بارگاه منور رضوی قدردانی کرد و افزود: به طور حتم وقتی بین دو کشور بزرگ و برادر ایران و پاکستان به عنوان دو قدرت بزرگ در جهان اسلام، تعاملات در حد نیروهای مسلح برقرار می شود، نشان دهنده عمق تعاملات، ارتباطات و دوستی است.

استاندار خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد: این سفرها و تعاملات بین مسئولان عالی دو کشور به نفع اتحاد و آرامش در منطقه و اتحاد کشورهای اسلامی رقم بخورد به ویژه در مدت زمانی که مشهد مقدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شده است.

وی تاکید کرد: به طور قطع در سایه امنیت و آرامش، توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور ایران و پاکستان محقق می شود.

رشیدیان با اشاره به مناسب بودن مسیر جاده ای از مرز به سمت مشهد مقدس گفت: تلاش شده است که مسیر ریلی از سمت مشهد به بیرجند، نهبندان و زاهدان نیز بزودی ساخته و تردد برای زائران پاکستانی آسان تر شود.

در ادامه جلسه ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان نیز گفت: هدف نخست من از آمدن به مشهد، زیارت بارگاه منور حضرت رضا (ع) است و هدف دوم بررسی و تلاش برای رفع مشکلات زائران پاکستانی است که به مشهد سفر می کنند.

وی افزود: در سفر به ایران ملاقات هایی با مقامات جمهوری اسلامی داشتم تا بتوانم زمینه اتحاد بیشتر بین دو کشور پاکستان و ایران را فراهم کنم و در نهایت به دنیا نشان دهیم که برادر و متحد هستیم.

فرمانده ارتش پاکستان اظهار کرد: ایران نقش مهمی در اتحاد مسلمانان و کشورهای اسلامی داشته و دارد و این نقش خود را در تحکیم اتحاد و امنیت منطقه ادامه می دهد.

قمر جاوید باجوا تاکید کرد: بزودی مرز جدیدی برای ورود زائران پاکستانی که به زیارت بارگاه منور رضوی می آیند، باز می شود تا مشکلات آنها در این بخش کاهش یابد.

وی گفت: برای نخستین بار است که به مشهد می آیم و قصد دارم پس از زیارت بارگاه منور رضوی و بررسی مشکلات زائران پاکستانی، سفری به اصفهان نیز داشته باشم.