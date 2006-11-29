دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک ها در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش بازدهی کاری کارکنان بانک ها در نتیجه طرح تغییر ساعت کار بانک ها گفت : با تغییر ساعت کار بانک ها، حتی خود کارمندان بانک ها در تهران نیز با ترافیک صبحگاهی روبرو می شوند، که همین معضل تاثیرات منفی بر روحیه این قشر دارد.

ابراهیم حکیم فعال، یکی دیگر از مشکلات کارکنان بانکی را ازدحام مشتریان بانک ها پشت درهای شعب ، قبل از آغاز ساعت کاری آنها دانست و تصریح کرد: این حالت به خصوص در شعباتی که در مراکز جمعیتی و کارقرار دارند، تشدید می شود.

وی اضافه کرد: پس از آغاز کار بانک ها تا یک ساعت اول، کارکنان بانک ها با ترافیک کاری بالایی روبرو هستند، که همین عامل درروحیه و عملکرد آنها تاثیر گذار است.

دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک ها، همچنین با اشاره به این که برخی از شعب بانک ها، به خصوص بانک های دولتی بزرگ تا ساعت 17 مشغول ارائه خدمت به مشتریان می باشند، تصریح کرد: این در حالی است که عملا در این ساعت مشتریان به شعب بانک ها مراجعه نمی کنند، زیرا اطلاعی از باز بودن شعب ندارند.

وی ادامه داد: نه تنها کارکنان بانک ها برای این اضافه کار، از ساعت 15 تا 17 حقوق اضافی دریافت نمی کنند، بلکه باز بودن شعب باعث افزایش هزینه های بانک ازجمله برق و غیره می شود.

حکیم فعال بر افزایش حقوق کارمندان بانک ها حداقل در ساعاتی که برای اضافه کار در بانک ها حضور دارند تاکید کرد.

به گفته وی، با طرح تغییر ساعت کار بانک ها، عملا زمان کار مفید کارکنان بانک ها که همان دو ساعت اولیه آغاز کار بود ، از بین رفته است، به علاوه کارکنان بانک ها مجبور هستند همان حجم کار را در ساعت کمتری انجام دهند، که بر آنها فشارهایی را وارد می کند.

دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک ها، با اشاره به اظهارات برخی مدیران بانک ها گفت : بر اساس نظر مدیران بانکی طرح تغییر ساعت کار بانک ها به دلیل افزایش هزینه هایی که برای سیستم بانکی به همراه داشته ، مضر است.

وی با اشاره به این که اجرای این طرح درسال های گذشته نیز مطرح شده بود، تصریح کرد: حدود دو سه سال پیش که چنین طرحی از سوی شهرداری مطرح شده بود، یک نظر سنجی از کارکنان بانک ها نسبت به این طرح به عمل آمد، که 92 درصد کارکنان بانک ها نسبت به طرح تغییر ساعت کار بانک ها مخالفت خود را اعلام کردند.

حکیم فعال تعداد کارکنان سیستم بانکی در کل کشور را 180 هزارپرسنل دانست و افزود: بیش از یک سوم این جمعیت در تهران مشغول به فعالیت می باشند، به علاوه اکثر تصمیم گیری ها، ارتباط با بانک های خارجی و در کل نبض سیستم بانکی در تهران قرار دارد.