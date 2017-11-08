۱۰۰۰تخت به مجموع تخت های بیمارستانی آذربایجان غربی افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسنی سه شنبه شب در نشست خبری هئیت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه پایین بودن تعداد تختهای بیمارستانی از میانگین کشوری و فرسوده بودن آنها دو مشکل اساسی تختها در استان است افزود: تا پایان سالجاری هزارتخت در استان به بهره برداری خواهد رسید که در ارتقای شاخص تخت بیمارستانی موثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه چند بیمارستان در استان نیز بزودی آماده بهره برداری می شوند اظهارداشت: بیمارستانهای ۳۲ تختخوابی چالدران،۲۱۶ تختخوابی خوی، ۲۵۰ تختخوابی آیت الله خویی، ۶۴ تختخوابی تکاب، بال دوم بیمارستان حضرت فاطمه (س) میاندوآب، طرح توسعه بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه با ۴۸ تخت ویژه و ۷۰ تخت بستری و ۷۰ تخت اوژانس این بیمارستانها را شامل می شود.

معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی گفت: همچنین بیمارستان شاهین دژ که برای سال آینده هدف گذاری شده است لذا

حسنی اضافه کرد: توسعه بیمارستان امام (ره) ارومیه با بیش از ۱۸۰۰۰ متر مربع زیربنا در نوع خود در کشور بی نظیر است و در ۱۰ماه تقریبا رو به اتمام است و با این برنامه ها تعداد تختهای ما به میانگین کشوری خواهد رسید.

معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی به تجهیز مراکز درمانی استان و نیز تمرکززدایی از مرکز استان اشاره کرد و گفت: در مدت سه الی چهار سال اخیر تلاش شده بیشتر تجهیزات خریداری شده به شهرستانها ارسال شود.

وی ادامه داد: در سال ۹۱ تنها یک دستگاه ام آر ای یک تسلا بود که در سال ۹۳ چهار دستگاه ام آر آی ۱.۵ تسلا خریداری و در شهرستانهای خوی، نقده، مهاباد و بوکان راه اندازی شده اند.

حسنی با بیان اینکه دستگاه سی تی اسکن در سال ۹۳ دودستگاه در بیمارستانهای امام خمینی(ره) و مطهری ارومیه بود که پنج دستگاه خریداری و در شهرستانهای خوی، پیرانشهر، نقده، مهاباد راه اندازی شده اند.