آرش ایمن پور در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات سرمربی تیم هلدینگ فراز قائمشهر اظهار داشت: مدیر برنامه «بخان گویگریف» و «اسراییل کاسیموف» به عنوان آزادکاران عنوان دار روس در تیم هلدینگ فراز من بودم و به خوبی از مبلغ قرارداد و مقدار پرداخت باشگاه به این نفرات مطلع هستم. ادعای مطرح شده در خصوص عدم پرداخت دستمزد با توجه به شکست کشتی گیران خارجی صحت ندارد، چراکه هیچ کشتی گیری در سطح جهانی با چنین شرایطی، نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای دنیا به میدان نمی رود.

وی تصریح کرد: برای کشتی گیران خارجی یک سقف پرداخت و یک حداقل و حداکثر برای شکست و پیروزی در لیگ تعریف و در قرارداد قید می شود. اینکه یک کشتی گیر خارجی به میدان برود و در صورت باخت به او پول ندهند به هیچ عنوان واقعی و منطقی نیست.

ایمن پور در خصوص میزان دستمزد این دو آزادکار روس هم گفت: ما برای این دو نفر بدون احتساب برد و باخت، مبلغ ۳۰۰۰ هزار دلار بابت هر کشتی در قرارداد منعقد کردیم که البته تاکنون پرداخت نشده است. ضمن اینکه ۲۸ روز هم من به همراه این کشتی گیران در قائمشهر در اردوی تیم هلدینگ فراز حضور داشتیم. همچنین مبلغ قرارداد من نیز به عنوان مسئول نقل و انتقالات و مترجم هنوز پرداخت نشده است.

وی در پایان افزود: من بیش از ۱۰ سال در جذب کشتی گیران خارجی در لیگ ایران فعالیت دارم و با تیمهای مختلفی از جمله نفت، ثامن الحجج و همچنین بیمه رازی نیز همکاری داشتم. ولی در مجموع همکاری من با تیم هلدینگ فراز قائمشهر، یک اشتباه بزرگ بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام طیبی سرمربی تیم هلدینگ فراز قائمشهر به تازگی اعلام کرده کشتی‌گیران خارجی این تیم ۳ پیروزی داشتند که پولشان را دریافت کردند اما برای باخت، پولی به آنان پرداخت نخواهد شد.