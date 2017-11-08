۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵

نماینده بعثه مقام معظم رهبری در عراق:

پیاده‌روی اربعین بازخوانی واقعه عاشورا است

نماینده بعثه مقام معظم رهبری در عراق با تأکید بر اینکه «اربعین» بازخوانی عاشورا است، گفت: قصه کربلا به ظهور امام زمان(عج) ختم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نجف نجفی روحانی در دیدار با اعضای گروه نهج البلاغه که از شهر مشهد مقدس به کربلا آمده بودند بر لزوم بیان اندیشه های امام علی (ع) و تبیین نهج البلاغه تاکید کرد و خطاب به اعضای این گروه گفت: نهج البلاغه اندیشه آسمانی امیرالمومنین است که برای نجات بشر و ساختن یک جامعه توحیدی به بشر هدیه شده است.

وی افزود: بر این اساس رسالت ما بیان اندیشه های امیرالمومنین و نهج البلاغه است.

نماینده بعثه مقام معظم رهبری در عراق اظهار کرد: زر و زور و تزویر، پایه های اسلام اموی است و در مقابل آن اسلام علوی بر مولفه هایی همچون صداقت، عدالت و خدامحوری استوار است.

حجت الاسلام نجفی روحانی اهمیت اربعین را یادآور شد و گفت: هیچ پیامبر و امامی جز امام حسین (ع) اربعین ندارد و قصه کربلا باید به ظهور ختم شود چرا که ظهور تحقق آرمان های عاشورا است.

وی تصریح کرد: پیاده روی اربعین بازخوانی عاشورا است.

