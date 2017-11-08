جابجایی ۳ میلیون و ۳۷۵ هزار مسافر در جاده های استان همدان

محمد رودباری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از آغاز اجرای طرح ترافیکی اربعین حسینی در جاده‌های استان همدان و از هشتم تا شانزدهم آبان ماه تعداد سه میلیون و ۳۷۵ تردد در جاده‌های استان همدان انجام‌شده است.

وی افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته و اجرای طرح ۱۵ درصد افزایش داشته است.

رودباری اظهارداشت: در اجرای این طرح روزانه ۳۷۵ هزار تردد ثبت شده که ۱۵ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان ادامه داد: بیشترین میزان تردد در محور همدان تهران بوده که ۲۸ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است.

وی همچنین از جابجایی ۳ میلیون و ۲۵۹ هزار مسافر در هفت ماهه امسال خبر داد و گفت: در هفت ماهه سال جاری ۳۱۷ هزار سفر در استان همدان انجام شده است.

رودباری اظهار داشت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر تعداد سفر ۱۰ درصد و از نظر تعداد مسافر ۱۴ درصد کاهش داشته است.

وی اظهار داشت: هم اکنون در استان همدان ۲۸۶ دستگاه اتوبوس، ۸۴۵ دستگاه مینی بوس و ۶۳۳ دستگاه سواری کرایه زیر نظر اداره کل راهداری استان همدان فعالیت می کند.

رودباری در ادامه با اشاره به وجود شرکت های حمل و نقل در استان همدان عنوان کرد: ۵۰ شرکت مسافربری، ۲ انجمن صنفی کارفرمایی، یک انجمن صنفی کارگری و ۹۵ شرکت حمل و نقل در حال حاضر در استان همدان فعال است.