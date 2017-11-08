۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۳۳

رئیس پلیس راه استان کرمان:

محور جوپار به کرمان در روز اربعین یک طرفه می شود

کرمان - رئیس پلیس ‌راه استان کرمان از یک طرفه شدن مسیر جوپار به کرمان در روز اربعین خبر داد.

سرهنگ یوسف نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیاده‌روی مردم در روز اربعین و رفتن به سمت شهرها و اماکن زیارتی در استان کرمان اظهار کرد: در این راستا برای ایمنی در تردد زائران پیاده اقدام به اجرای محدودیت های ترافیکی کرده ایم.

وی مسیر سیرجان به سمت امامزاده این شهر، مسیر بافت - بزنجان و مسیر کرمان - جوپار از جمله مسیرهای پیاده‌روی در استان کرمان برشمرد.

سرهنگ نجفی با اشاره به حجم بالای زائران پیاده در روز اربعین به سمت شهر زیارتی جوپار گفت: لاین برگشت از جوپار به کرمان به دلیل کمی تردد خودرو تقریبا از ساعت هفت صبح روز اربعین مسدود می شود و با رسیدن کاروان به جوپار، مسیر باز می شود.

رئیس پلیس ‌راه استان کرمان با اشاره به مسیرهای جایگزین برای این محور گفت: رانندگان می‌توانند از مسیر ماهان - جاده هفت باغ یا جاده قدیم ماهان و یا کنار گذر جنوبی شهر کرمان بین کارخانه لاستیک به سمت باغین و کرمان استفاده کنند.

یوسفی با اشاره به  دلیل حجم بالای تردد در جاده‌های استان کرمان در روز اربعین و همچنین حضور زائران پیاده در جاده‌های برون شهری از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه و با توجه جدی به قوانین رانندگی در جاده های استان تردد کنند.

وی با اشاره به اینکه سوار کردن  افراد در بالای وانت و کامیون خلاف قانون است، افزود: در صورت مشاهده با متخلفان برخورد می شود.

