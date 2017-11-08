محور جوپار به کرمان در روز اربعین یک طرفه می شود

سرهنگ یوسف نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیاده‌روی مردم در روز اربعین و رفتن به سمت شهرها و اماکن زیارتی در استان کرمان اظهار کرد: در این راستا برای ایمنی در تردد زائران پیاده اقدام به اجرای محدودیت های ترافیکی کرده ایم.

وی مسیر سیرجان به سمت امامزاده این شهر، مسیر بافت - بزنجان و مسیر کرمان - جوپار از جمله مسیرهای پیاده‌روی در استان کرمان برشمرد.

سرهنگ نجفی با اشاره به حجم بالای زائران پیاده در روز اربعین به سمت شهر زیارتی جوپار گفت: لاین برگشت از جوپار به کرمان به دلیل کمی تردد خودرو تقریبا از ساعت هفت صبح روز اربعین مسدود می شود و با رسیدن کاروان به جوپار، مسیر باز می شود.

رئیس پلیس ‌راه استان کرمان با اشاره به مسیرهای جایگزین برای این محور گفت: رانندگان می‌توانند از مسیر ماهان - جاده هفت باغ یا جاده قدیم ماهان و یا کنار گذر جنوبی شهر کرمان بین کارخانه لاستیک به سمت باغین و کرمان استفاده کنند.

یوسفی با اشاره به دلیل حجم بالای تردد در جاده‌های استان کرمان در روز اربعین و همچنین حضور زائران پیاده در جاده‌های برون شهری از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه و با توجه جدی به قوانین رانندگی در جاده های استان تردد کنند.

وی با اشاره به اینکه سوار کردن افراد در بالای وانت و کامیون خلاف قانون است، افزود: در صورت مشاهده با متخلفان برخورد می شود.