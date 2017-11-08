شهرداران استان قزوین ملاحظات فرهنگی و اجتماعی را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی در اولین جلسه شهرداران استان که روز چهارشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: کار در شهرداری یک مدیریت سازمانی نیست بلکه مدیریت مردمی است و با تک تک مردم سرو کار دارد لذا سخت و پیچیده است.

وی اضافه کرد: فعالیتهای شهرداری بسیار ملموس است و مدیریت شما اجتماعی تلقی می شود و همه امور را در بر می گیرد لذا لازم است در تدوین و اجرای برنامه ها ملاحظات فرهنگی و سیاسی را جدی بگیرید.

زاهدی تصریح کرد: در امضا حکم شهرداران هرگز نپرسیدم چه گرایشی دارند زیرا برای من فرقی ندارد شهردار چپ یا راست است بلکه نوع خدمت رسانی مهم است لذا از امروز همه شما باید بدور از نگاه سیاسی به همه مردم خدمت کنید.

استاندار یادآورشد: شهرداران نباید مدیریت سیاسی کنند هرچند افکار و عقاید همه محترم است اما باید برای همه کار کنید زیرا کشور به کار و تلاش نیاز دارد و همه با عزم جدی لازم است با خدمت صادقانه به مردم برای رفع مشکلات عمومی همت کنیم و در رقابتهای سیاسی هم باید به جای تخریب تلاش شود خدمت در اولویت باشد تا بازهم مردم شما را انتخاب کنند.

شهرداران خلاقیت و ابتکار داشته باشند

زاهدی گفت: در مقایسه با سایر مدیریت ها در شهرداری نیازمند ابتکار و خلاقیت هستیم تا رضایت مردم جلب شود به همین دلیل ذهن شهردار باید خلاق و نوآور باشد تا توقع مردم برآورده شود لذا انتظار داریم خیلی مراقب باشید بر ای این که دیگران نفعی می برند شما گرفتار نشوید.

استاندار یادآورشد: هر جا که با تعامل و همکاری جلو بروید موفقیت بیشتر می شود و بهتر است از حضور دستگاههای نظارتی و بازرسی استفاده کنید تا مشکلات کمتر شود و اگر بر اساس قانون جلو بروید چالش شما کمتر می شود.

زاهدی بیان کرد: شهرداران باید نیروهای اضافی را کم کنند و از افراد کارآمد و تخصص در کار بهره جویند البته کارآمدی فقط داشتن مدرک دانشگاهی نیست بلکه نیرویی که وارد شهرداری می شود باید متخصص بوده و به مسایل حقوقی تسلط داشته باشد.

وی اضافه کرد: شهرداران باید به تقویت نشاط و شادابی شهرها کمک کنند تا همراهی و مشارکت مردم در کارها بیشتر شود و در این میان امور فرهنگی، آموزش شوراها، ظرفیت گردشگری. طرح جامع شهرها هم لازم است اهمیت داده شده و در اولویت قرار گیرد.