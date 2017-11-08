نقش موزه های دینی در ایجاد صلح میان ملت ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار «نقش موزههای دینی در گفتوگوی بین فرهنگها و ادیان»، با حضور سید محمدرضا حیدری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان و مهمانانی از کشورهای گرجستان، روسیه، فنلاند و ایتالیا به همت کلیسای مقدس اچمیادزین در محل این کلیسا، برگزار شد.
این سمینار با خیر مقدم اسقف ناتان، مسئول بینالملل کلیسای اچمیادزین و سخنرانی آرمن امیریان، وزیر فرهنگ ارمنستان آغاز شد.
حیدری، رایزن فرهنگی کشورمان در ارمنستان با بیان سخنرانی خود با موضوع «نمایشگاههای موزهای، راهی به سوی صلح و توسعه صلح میان ملتها»، به اهمیت برپایی این نمایشگاهها و نقش موزهها در دنیای معاصر و ارتباط فرهنگها و همگرایی و صلح بین ملتها، اشاره کرد.
وی افزود: عامل بسیاری از جنگها نا آشنایی و عدم شناخت ملتها از یکدیگر است و نمایشگاهها و موزهها برای آشنایی هرچه بیشتر اقوام و ملتها از یکدیگر نقش بسزایی دارند.
حیدری با اشاره به شعارهایی که هر ساله از سوی شورای بینالمللی موزهها (ایکوم) برای روز جهان موزه مطرح میشود آن را مطابق با یکی از نیازهای بشر امروز خواند که موزهها موظفند عملکرد خود را بر اساس آن شعار برنامهریزی کنند.
وی در پایان سخنان خود، ضمن اشاره به مانا و جاودانه بودن آثار موزهای بر لزوم رعایت بیطرفی موزهها در ارایه آثار و اطلاعات به مراجعهکنندگان تأکید کرد.
در ادامه این سمینار، دیگر سخنرانان به معرفی اقدامات خود و نهاد یا کلیساهای خود پرداختند.
نظر شما