  1. استانها
  2. مرکزی
۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۰۲

دری نجف آبادی:

دستگاه های فرهنگی نسبت به هجمه نرم دشمن هوشیار باشند

دستگاه های فرهنگی نسبت به هجمه نرم دشمن هوشیار باشند

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: دستگاه های فرهنگی بایستی نسبت به هجمه نرم دشمن که از طرق مختلف به ویژه فضای مجازی پیگیری می شود، کاملا هوشیار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی صبح چهارشنبه در کلاس درس اخلاق مدیران استان مرکزی در اراک اظهار داشت: دشمن به دنبال آن است که از طریق جنگ نرم ما را دچار تهاجم فرهنگی سازد و در این شرایط باید آگاه باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: یکی از عرصه های که در حال حاضر دشمن از آن برای آسیب زدن به فرهنگ نظام اسلامی بهره می گیرد، فضای مجازی است و در این رابطه دستگاه های فرهنگی باید تمهیدات ویژه بیاندیشند.

دری نجف آبادی بیان کرد: بایستی حتی الامکان کنترلی بر محتواهای فضای مجازی وجود داشته باشد و محتواهای آسیب زننده و ناقض فرهنگ دینی و اسلامی و متضاد با ارزش ها و اخلاق در اختیار جوانان و نوجوانان قرار نگیرد.

امام جمعه اراک تصریح کرد: از سوی دیگر باید فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از سوی دستگاه های فرهنگی ساماندهی و محتوای فرهنگی مورد نیاز تهیه شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: چنانچه فضای مجازی به عنوان عرصه جولان دشمن مورد مدیریت و ساماندهی قرار نگیرد قطعا اسیب های بسیاری را برای جامعه ما به دنبال خواهد داشت و هدف دشمن نیز همین مساله است.

دری نجف آبادی اضافه کرد: امروز در حوزه بین المللی نیز کشورمان مورد هجمه آمریکا و متحدانش همچون آل سعود قرار دارد که در این رابطه باید وحدت و یکپارچگی ملی را حفظ کرده و منسجم و یکصدا حرکت کنیم.

وی افزود: خوشبختانه جمهوری اسلامی از رهبری حکیم و هوشمند برخوردار است که همواره با بهره گیری از رهنمودهای ایشان، می توانیم سختی ها و توطئه ها را پشت سر بگذاریم و در مقابل دشمن بایستیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: در این رابطه مدیران نظام اسلامی بیش از همه در برابر آرمان های امام راحل و شهدا مسئول هستند و باید تمام توان خود را برای رشد و ارتقای کشور در تمام زمینه ها به کار گیرند.

کد مطلب 4138487

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها