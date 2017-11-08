  1. استانها
  2. اربعین
۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۰۵

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا:

آماده‌باش برای بازگشت زوار/ایلام-مهران درصورت نیاز یک‌طرفه می‌شود

آماده‌باش برای بازگشت زوار/ایلام-مهران درصورت نیاز یک‌طرفه می‌شود

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از آماده‌باش ۱۰۰درصدی پلیس برای هدایت موج بازگشت زائران خبر داد.

سردار موسی امیری در گفتگو با مهر با اشاره به موج بازگشت زائران از کربلا گفت: همه تدابیر راهنمایی و رانندگی در مرزهای کشور به‌خصوص مرز مهران که تردد بیشتری در آن وجود دارد اعمال‌شده است.

وی ادامه داد: این آمادگی وجود دارد که در صورت ازدحام جمعیت و عبور و مرور، محور مهران به ایلام یک‌طرفه شود که در صورت لزوم اعلام خواهد شد.

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به آماده‌باش صد درصد پلیس در شهرهای مسیر عبور زائران بیان کرد: نگرانی ما در بروز حوادث بازگشت مربوط به خستگی و خواب‌آلودگی است که رانندگان به این مسئله حتماً توجه داشته باشند.

وی همچنین ادامه داد: برخی از زائرانی هم که خودروهای خود را در مسیرهای اصلی پارک کرده و از مرز عبور کرده‌اند چنانچه در بازگشت خودروی خود را مشاهده نکردند نگران نباشند چون خودروها به پارکینگ منتقل‌شده است.

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ادامه داد: این افراد می‌توانند با شماره ۱۲۰ تماس گرفته و از محل پارک خودروی خود مطلع شوند.

کد مطلب 4138488

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها