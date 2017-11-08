سردار موسی امیری در گفتگو با مهر با اشاره به موج بازگشت زائران از کربلا گفت: همه تدابیر راهنمایی و رانندگی در مرزهای کشور بهخصوص مرز مهران که تردد بیشتری در آن وجود دارد اعمالشده است.
وی ادامه داد: این آمادگی وجود دارد که در صورت ازدحام جمعیت و عبور و مرور، محور مهران به ایلام یکطرفه شود که در صورت لزوم اعلام خواهد شد.
جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به آمادهباش صد درصد پلیس در شهرهای مسیر عبور زائران بیان کرد: نگرانی ما در بروز حوادث بازگشت مربوط به خستگی و خوابآلودگی است که رانندگان به این مسئله حتماً توجه داشته باشند.
وی همچنین ادامه داد: برخی از زائرانی هم که خودروهای خود را در مسیرهای اصلی پارک کرده و از مرز عبور کردهاند چنانچه در بازگشت خودروی خود را مشاهده نکردند نگران نباشند چون خودروها به پارکینگ منتقلشده است.
جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ادامه داد: این افراد میتوانند با شماره ۱۲۰ تماس گرفته و از محل پارک خودروی خود مطلع شوند.
