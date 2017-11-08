عقب افتادگی ۱۱ ماهه پرداخت مالی دولت به دانشگاه های علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گلمکانی ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد اظهارکرد: براساس شاخص «جی جی پی» کل هزینه کشور در حوزه درمان ۵.۶ درصد از کل هزینه بوده که اکنون به ۷.۶رسیده است.

وی ادامه داد: در گذشته به ازای هر پنج فرزند که بدنیا می آمدند یک نفر به ۵ سالگی نمی رسید در حالی که امروز از هر هزار نفر ۲۰ نفر به این سن نمی رسند.

معاون وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی افزود: سرعت کشورهای همسایه در حوزه پزشکی زیاد بوده و در حال حاضر رتبه ۱۳ را داریم که با اجرای کامل طرح تحول سلامت در این رتبه جهشی ایجاد خواهد شد.

گلمکانی ابراز کرد: مشکل اصلی این است که ما هنوز برای سلامت در کشور منابع پایدار نداریم و این باعث شده ۱۱ ماه عقب افتادگی بدهی کارانه به پرسنل و پزشکان در کشور داشته باشیم.

وی با اشاره به اقدامات زیادی که در حوزه وزارت بهداشت انجام شده اظهار کرد: تجهیزات زیادی وارد سیستم درمانی کشور شده ولی برای رسیدن به هدف مطلوب نیاز به منابع مالی پایدار داریم.

معاون وزیر بهداشت ،درمان و آموزشی پزشکی تصریح کرد: تاکنون ۶۰ درصد اعتبارات از محل یک درصد ارزش افزوده تخصیص یافته و از محل بیمه سلامت نیز ۲۵ درصد تخصیص یافته است.

گلمکانی افزود: مشکل نیروی انسانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شدید است و در سال گذشته ۱۶ هزار مجوز برای جذب نیرو در وزارت بهداشت داده شد و امسال نیز ۱۱ هزار مجوز داده شده است.