به گزارش خبرنگار مهر، ندا عبدالله‌زاده صبح چهارشنبه در جمع اعضای شورای شهر بوشهر اظهار داشت: با رایگان شدن پلاژ بانوان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه استقبال خوبی از آن شده که در این راستا سایر استان‌های ساحلی نیز می‌توانند از این طرح الگو برداری کنند.

وی اضافه کرد: طرحی در شورای چهارم پیشنهاد شد که در راستای استفاده بهتر بانوان از پلاژ بانوان بخشی از پارک دانشجو اختصاصی بانوان شود که از کمیسیون‌های عمران و فرهنگی شورا درخواست دارم این موضوع را درستور کار خود قرار دهند تا در صورت امکان بتوانیم بخشی از فضای پارک را به بانوان بوشهری که با کمبود فضاهای تفریحی و ورزشی مواجه هستند اختصاص دهیم.

رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر بوشهر در ارتباط با شکایت شهرداری از برخی از شهروندان در قبل انتخابات شوراها نیز افزود: جایگاه شهروندان و یا فعالان رسانه ای در این نیست که بخواهیم با طرح انتقاد آنها را دادگاهی کنیم.

وی گفت: با توجه به ایجاد این مشکل برای برخی از شهروندان و اصحاب رسانه انتظار است شهرداری بوشهر چنانچه اقدامی در این زمینه داشته از کار خود صرف نظر کند.

عبدالله زاده در ارتباط با فعالیت شهردار کنونی بوشهر نیز گفت: میگلی‌نژاد از سرمایه های انسانی ارزشمند استان است و به وی و مدیریت افتخار می کنیم و تا زمانی که قانون به ما اجازه دهد قول زنانه می‌دهم که به عنوان نماینده بانوان از جناب میگلی نژاد حمایت کنیم.