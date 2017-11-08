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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۴۹

عضو شورای شهر بوشهر مطرح کرد

استقبال گسترده بوشهری‌ها از رایگان شدن پلاژ بانوان

استقبال گسترده بوشهری‌ها از رایگان شدن پلاژ بانوان

بوشهر - رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر بوشهر از استقبال گسترده بوشهری‌ها از رایگان شدن پلاژ بانوان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ندا عبدالله‌زاده صبح چهارشنبه در جمع اعضای شورای شهر بوشهر اظهار داشت: با رایگان شدن پلاژ بانوان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه استقبال خوبی از آن شده که در این راستا سایر استان‌های ساحلی نیز می‌توانند از این طرح الگو برداری کنند.

وی اضافه کرد: طرحی در شورای چهارم پیشنهاد شد که در راستای استفاده بهتر بانوان از پلاژ بانوان بخشی از پارک دانشجو اختصاصی بانوان شود که از کمیسیون‌های عمران و فرهنگی شورا درخواست دارم این موضوع را درستور کار خود قرار دهند تا در صورت امکان بتوانیم بخشی از فضای پارک را به بانوان بوشهری که با کمبود فضاهای تفریحی و ورزشی مواجه هستند اختصاص دهیم.

رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر بوشهر در ارتباط با شکایت شهرداری از برخی از شهروندان در قبل انتخابات شوراها نیز افزود: جایگاه شهروندان و یا فعالان رسانه ای در این نیست که بخواهیم با طرح انتقاد آنها را دادگاهی کنیم.

وی گفت: با توجه به ایجاد این مشکل برای برخی از شهروندان و اصحاب رسانه انتظار است شهرداری بوشهر چنانچه اقدامی در این زمینه داشته از کار خود صرف نظر کند.

عبدالله زاده در ارتباط با فعالیت شهردار کنونی بوشهر نیز گفت: میگلی‌نژاد از سرمایه های انسانی ارزشمند استان است و به وی و مدیریت افتخار می کنیم و تا زمانی که قانون به ما اجازه دهد قول زنانه می‌دهم  که به عنوان نماینده بانوان از جناب میگلی نژاد حمایت کنیم.

کد مطلب 4138494

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