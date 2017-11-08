بازدید استاندار کرمانشاه از چند واحدصنعتی در کرمانشاه و هرسین

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه امروز چهارشنبه به همراه احمد صفری، عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه و جمعی از مدیران استانی از چند طرح صنعتی و اقتصادی استان در محور کرمانشاه- هرسین بازدید کرد.

وی در این برنامه با هدف بررسی وضعیت واحدهای تولیدی استان از چند واحد صنعتی از جمله کارخانه تولید انواع نان صنعتی و یک طرح کاغذسازی بازدید کرد.

بازدید از یک کارخانه ذوب آهن از دیگر طرح های مورد بازید استاندار کرمانشاه طی امروز بود.

به گفته جهانبخش شکری، مدیر عامل این کارخانه، این طرح از سال ۸۴ مجوز گرفته اما به دلیل تحریم‌ها فعالیت آن به طول انجامید و از اواخر سال ۹۵ زیر ساختهای آن آماده شد.

بهره‌برداری از واحد صنعتی ذوب آهن در استان کرمانشاه تا ۲ ماه دیگر

وی افزود: تولیدات این کارخانه از سنگ و آهن بوده و تولید آهن اسفنجی و ریخته گیری از دیگرفعالیت‌های این کارخانه است.

مدیر عامل این کارخانه تصریح کرد: این کارخانه از یک نیروگاه، یک واحد فرآوری آهن قرازه، فرآوری سنگ آهن، تولید ۲۰۰ هزار تن آهن اسفنجی و ۳۰۰ هزار تن ذوب ریخته گری که در اصل مواد اولیه ۲ واحد های نورد ما را شامل می شود تشکیل شده و در کارخانه نورد فولاد استان که تولید تیر آهن داشته و سیمان فولاد جهان که تولید میله گرد را انجام می دهد، مصرف می شود.

شکری ادامه داد: طی این ۱۴ ماه فاز اول اجرای این کارخانه ذوب آهن ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا ۲ ماه آینده به بهربرداری می رسد که تحول خوبی در منطقه ایجاد می کند.